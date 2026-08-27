Al menos doce muertos y más de 50 quemados en incendios en el noreste de Argelia

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Al menos doce personas han muerto y 54 han resultado heridas por quemaduras a causa de la oleada de incendios que están afectando a Argelia, especialmente en el noreste del país, según ha informado el Gobierno argelino.

"Se han registrado doce fallecimientos", ha indicado el ministro de Interior argelino, Said Sayud, en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias argelina APS en las que ha detallado que cinco de ellos han tenido lugar en la costera provincia de Jijel, cuatro en la cercana Bugía y otros tres en Tizi Uzu, más al este.

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Desplazado al hospital de Suq El Tenín, frente al golfo de Bugía que separa Jijel y la propia Bugía, el ministro ha señalado asimismo que se han registrado 54 casos de quemaduras. Seis de ellos estarían ingresados en cuidados intensivos y otro se encontraría en quirófano.

En cuanto a la situación a la que hace frente el país, Sayud ha afirmado que los servicios de Protección Civil han registrado 154 incendios en todo el territorio nacional sólo en la jornada del miércoles, incluyendo 36 en la provincia de Bugía, de los cuales 18 ya han sido controlados, mientras que en Jijel persisten las llamas hasta en doce municipios. Asimismo, ha informado de la evacuación de decenas de familias de las zonas afectadas por los incendios.

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En cambio, los fuegos registrados en las noroccidentales provincias de Skikda, El Tarf, y Tebesa, así como en las más centrales Buira y Tizi Uzu, ya han sido controlados por los Bomberos, ha anotado el ministro, que ha querido elogiar la labor de Protección Civil, la Gendarmería Nacional, las fuerzas de seguridad, las autoridades locales y la sociedad civil para hacer frente a la situación.

"Argelia da una lección de solidaridad cada vez, como ocurrió con los incendios de finales de julio y principios de agosto en Guelma, Setif y otras provincias", ha ensalzado Sayud, que ha considerado que esta "cohesión ha permitido evitar un balance más elevado".

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