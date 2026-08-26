Meta evitó activar por defecto una protección para adolescentes en Instagram para no dañar "métricas clave"

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Meta se negó a activar por defecto la función 'Tomar un descanso' para adolescentes disponible en Instagram debido al temor a perjudicar las "métricas clave" de la aplicación en tiempo de uso y retención de audiencia, según ha testificado un ex científico de datos de la compañía en el juicio por la demanda federal presentada por decenas de estados de Estados Unidos.

En el juicio contra una coalición de estados estadounidenses que acusan a Meta de manipular deliberadamente el diseño de Facebook e Instagram para generar adicción en los menores, y que comenzó el 17 de agosto, un ex científico de datos de la tecnológica, George Volichenko, según recoge el medio The Next Web, ha revelado que Meta rechazó activar por defecto 'Tomar un descanso', una herramienta dirigida a interrumpir el consumo pasivo e impulsivo del 'scroll infinito' de la 'app' durante 10 minutos.

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Según el periodista de investigación legal y tecnológico de MLex, Mike Swift, que informó del testimonio desde la sala y lo trasladó en X (antes Twitter), la razón principal para el rechazo de esta activación es que iba a perjudicar métricas clave, lo que habría forzado a la directiva a dar explicaciones por una caída en las cifras de uso de Instagram.

De hecho, Volichenko, que trabajó en el equipo de Bienestar Mental de Instagram desde abril de 2022 a febrero de 2023, testificó que al ser una función opcional, apenas el 0,165 por ciento de los adolescentes llegó a activarla, una cifra que una revisión posterior elevó al 0,2 por ciento, según Bloomberg.

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Unos datos que contrastan con las declaraciones de 2021 --cuando se introdujo la función-- del director de Instagram, Adam Mosseri, que afirmó en el blog de la compañía que más del 90 por ciento de los jóvenes dejaban esta función activa una vez que la habían configurado. La realidad era que casi ningún adolescente la activaba en primer lugar.

Las declaraciones del ex científico de datos no solo se quedan aquí, sino que al advertir sobre el poco nivel de adopción de 'Tomar un descanso', sus superiores le respondieron que no se preocupara y que la existencia del equipo de Seguridad Metal era principalmente para proteger a la compañía frente a futuras demandas judiciales.

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La defensa de Meta, ante las declaraciones de Volichenko, que también afirmó que era normal marcar documentos delicados con el sello de "privilegio abogado-cliente" para que el público o la justicia no pudiera acceder a ellos, argumentó que incluso siendo un porcentaje pequeño, el 0,2 por ciento representa a cientos de miles de adolescentes.

LA DECLARACIÓN DE MOSSERI

Este martes también testificó en la misma vista el primer alto directivo de Meta. El director de Instagram, Adam Mosseri, afirmó, según cita el medio tecnológico Engadget, que era "algo nuevo para él" que un abogado de la empresa diera instrucciones para que se limitaran los datos que los empleados de Instagram podrían presentarle al ejecutivo.

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En el juicio ha salido a la luz que en 2023 Meta preparó un informe donde se revelaba que el contenido relacionado con el suicidio, las autolesiones y los trastornos de la conducta alimentaria tenía una "audiencia adolescente desproporcionadamente grande", 2,5 veces mayor en adolescentes que en adultos.

Asimismo, el contenido considerado "no recomendable" para adolescentes estaba siendo visto por estos a una tasa 1,5 veces superior a la de los adultos.

Es más, un abogado de la compañía pidió expresamente a los empleados de la red social que trabajaban en la presentación de datos que eliminaran las estadísticas de reproducción de contenido 'no recomendable' para limitar la "exposición de Mosseri a esta información".

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"No soy un experto legal, por lo que no estoy seguro de cuáles puedan ser los motivos para eliminar información de las presentaciones antes de que lleguen a mí, pero no estoy intentando animar a mi equipo a ocultar nada", ha afirmado Mosseri, para recordar que "si hay implicaciones legales en cierto trabajo, los abogados revisan el material".

Otro de los directivos, el director de Diseño de Producto de Instagram, Francesco Fogu, siguió la estrategia de Mosseri de "sentirse sorprendido", porque, aseguró, nunca antes le habían pedido que "ocultara datos a la dirección"

Mosseri posteriormente fue preguntado sobre la función 'Tomar un descanso', sobre la que declaró que "es una función con una tasa de uso decepcionantemente baja, que ha mejorado significativamente".

Por último, Fogu, durante el contrainterrogatorio del abogado de Meta, señaló que después de que se le permitiera comunicar los datos a los líderes de Instagram, aunque de "forma verbal", señaló que dicha presentación fue un éxito al ser el catalizador para la creación de las cuentas para adolescentes de Instagram.

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Actualmente, la función 'Tomar un descanso' está activada por defecto dentro de las Cuentas para adolescentes de Meta, como un recordatorio que les anima a cerrar la red social cuando pasan demasiado tiempo en ella.