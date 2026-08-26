Vanity Fair incluye a León XIV entre los mejor vestidos 'más originales' de 2026

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Roma, 26 ago (EFE).- La revista Vanity Fair ha incluido a León XIV en su lista de los mejores vestidos de 2026 dentro de la categoría 'Originals' por su "memorable" combinación de una sotana color crema con unas zapatillas deportivas.

"Incluso antes del papado, León, antes conocido como padre Bob, llevó su modesta sotana a alturas celestiales al combinarla con zapatillas Nike", señala Vanity Fair, que añade que Robert Prevost "ha mantenido su sentido de la informalidad irónica, luciendo a veces gorras de béisbol".

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La categoría 'Originals' de los mejor vestidos de Vanity Fair distingue 'looks' de personalidades que se caracterizan por un estilo personal y marcado por la singularidad y la innovación, "lleno de sorpresas".

León XIV aparece en sexto lugar en esa categoría, precedido del director de cine Spike Lee, la patinadora olímpica Alysa Lui, la directora del Studio Museum de Harlem, Thelma Golden, la bloguera Colby Mugrabi, y el escritor Hilton Ela.

Y por detrás del papa, figuran la diseñadora Sandy Powell, y tres cantantes: la española Rosalía, la francesa Yseult y la islandensa Björk.

La revista divide a los más elegantes en cinco categorías: los perennes, los originales, los dúos, los profesionales y el futuro.

La publicación de la lista supone la recuperación de esta clasificación, que la revista no lanzaba desde 2019, según ha precisado Vanity Fair en sus redes sociales. EFE

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