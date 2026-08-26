Agencias

Vanity Fair incluye a León XIV entre los mejor vestidos 'más originales' de 2026

Guardar

Roma, 26 ago (EFE).- La revista Vanity Fair ha incluido a León XIV en su lista de los mejores vestidos de 2026 dentro de la categoría 'Originals' por su "memorable" combinación de una sotana color crema con unas zapatillas deportivas.

"Incluso antes del papado, León, antes conocido como padre Bob, llevó su modesta sotana a alturas celestiales al combinarla con zapatillas Nike", señala Vanity Fair, que añade que Robert Prevost "ha mantenido su sentido de la informalidad irónica, luciendo a veces gorras de béisbol".

PUBLICIDAD

La categoría 'Originals' de los mejor vestidos de Vanity Fair distingue 'looks' de personalidades que se caracterizan por un estilo personal y marcado por la singularidad y la innovación, "lleno de sorpresas".

León XIV aparece en sexto lugar en esa categoría, precedido del director de cine Spike Lee, la patinadora olímpica Alysa Lui, la directora del Studio Museum de Harlem, Thelma Golden, la bloguera Colby Mugrabi, y el escritor Hilton Ela.

Y por detrás del papa, figuran la diseñadora Sandy Powell, y tres cantantes: la española Rosalía, la francesa Yseult y la islandensa Björk.

La revista divide a los más elegantes en cinco categorías: los perennes, los originales, los dúos, los profesionales y el futuro.

La publicación de la lista supone la recuperación de esta clasificación, que la revista no lanzaba desde 2019, según ha precisado Vanity Fair en sus redes sociales. EFE

(vídeo)

Últimas Noticias

Asciende a ocho el número de muertos tras incendio en planta de gas rusa

Infobae

Detenido en Gran Canaria un entrenador de voleibol por una agresión sexual a una menor a la que había dirigido

Detenido en Gran Canaria un entrenador de voleibol por una agresión sexual a una menor a la que había dirigido

Torres espera habilitar 2.000 plazas más para migrantes en nuevos espacios en Ceuta y pide "arrimar el hombro"

Torres espera habilitar 2.000 plazas más para migrantes en nuevos espacios en Ceuta y pide "arrimar el hombro"

Mueren 14 bebés tras un incendio en una sala de ginecología de un hospital de Islamabad, en Pakistán

Mueren 14 bebés tras un incendio en una sala de ginecología de un hospital de Islamabad, en Pakistán

Nagore Robles rompe su silencio sobre la boda de su ex Sandra Barneda y Pascalle Paerel

Nagore Robles rompe su silencio sobre la boda de su ex Sandra Barneda y Pascalle Paerel