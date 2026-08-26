Terelu Campos reacciona al duro revés de salud de Edmundo Arrocet tras detectarle una mancha y un bulto en el riñón

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Tras un verano en el que nada hemos sabido de él después de anunciar que tenía intención de convertir su libro autobiográfico sobre su relación con María Teresa Campos -que por el momento no ha visto la luz- en una serie de televisión, Edmundo Arrocet está de nuevo en el punto de mira tras salir a la luz el delicado momento de salud que estaría viviendo.

Y es que tal y como revela este miércoles en exclusiva la revista 'Semana' -junto a unas fotografías abandonando un hospital con gestos de dolor y rostro de preocupación- al humorista chileno le han detectado una mancha y un bulto en el riñón, y se encuentra a la espera de los resultados de unas pruebas médicas y analíticas a las que se sometió recientemente para determinar qué le ocurre exactamente y tener un diagnóstico concreto.

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Un revés que ha paralizado en seco su vida y sus proyectos profesionales a sus 76 años, y al que Terelu Campos ha reaccionado con indiferencia tras dejar claro en numerosas ocasones que no quería saber nada de la expareja de su madre. Preguntada por Europa Press por el estado de salud de Bigote al abandonar las instalaciones de Mediaset, la colaboradora se ha desmarcado de este asunto asegurando que "no sé nada", y ha dado la callada por respuesta a si le desea lo mejor en este trance a pesar del daño que ha hecho a su familia.