Xi asistirá a la cumbre de la OCS en Kirguistán y hará una visita de Estado a Egipto

Guardar

Pekín, 26 ago (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, viajará la próxima semana a Kirguistán, donde asistirá a la próxima cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), y hará una visita de Estado a Egipto, anunció este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático.

El viaje del mandatario chino se producirá entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre y su primera parada será en Bishek, donde el lunes 31 comienza la cita que reunirá a los jefes de Estado de la alianza regional para discutir su cooperación militar.

PUBLICIDAD

La OCS está integrada por otras potencias como Rusia, India, Pakistán e Irán, junto a varios países de Asia Central, y se espera que a la cita acudan también el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente ruso, Vladímir Putin, según anunció el pasado lunes el Gobierno indio.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró este miércoles en una rueda de prensa rutinaria que, durante la cumbre, Xi mantendrá un intercambio de opiniones con los demás líderes sobre como profundizar la cooperación de la OCS "bajo las nuevas circunstancias", así como sobre las principales cuestiones internacionales y regionales de la actualidad.

PUBLICIDAD

Según el vocero, China está dispuesta a trabajar con todas las partes para que esta cumbre genere "mayores consensos" y realizar una contribución positiva a la promoción de la seguridad, la estabilidad, el desarrollo y la revitalización de los países de la región.

La última cumbre de la OCS, celebrada el año pasado en la ciudad china de Tianjin (norte), concluyó con una declaración conjunta de Modi, Putin y Xi, entre otros, contra las "injerencias externas y las perturbaciones al comercio internacional".

El mandatario chino también aprovechará la visita para profundizar los lazos con Kirguistán, un "buen socio" de Pekín con el que la relación bilateral se ha desarrollado "a pasos agigantados" en los últimos años, y mantendrá un encuentro con su presidente, Sadir Zhapárov, explicó Lin.

PUBLICIDAD

La próxima semana, Xi también realizará su primera visita de Estado a Egipto en diez años, en la que sostendrá conversaciones con el presidente, Abdelfatah al Sisi, en las que tratarán asuntos bilaterales, pero también cuestiones internacionales y regionales. EFE