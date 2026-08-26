Músicos y actores destacan las huellas que dejó Rubén Rada en Argentina

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Buenos Aires, 26 ago (EFE).- Músicos y actores exaltaron el legado que el popular artista uruguayo Rubén Rada, fallecido este miércoles, ha dejado en Argentina, no solo como cantante y compositor, sino también por sus actuaciones en cine y televisión.

"La familia Rada es la familia Páez. Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría. Dios, como lo voy a extrañar!!!!!", expresó en redes sociales el músico argentino Fito Péaz.

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El artista publicó una foto en la que se lo ve, muy joven, con Rada. También el cantante y compositor Charly García publicó una imagen junto al artista uruguayo, fallecido este miércoles, a los 83 años.

David Lebón, otra de las leyendas del rock argentino, también expresó su pesar por la partida de "un grande", "un músico inmenso y un gran amigo".

"Negro querido, tu música y tu alegría nos van a acompañar para siempre. Hoy siento un inmenso vacío en el corazón. Te voy a extrañar mucho", afirmó Lebón en redes sociales.

La actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro, que desde hace años vive en Argentina, sostuvo que Rada es "lo más grande del Uruguay" como artista, como persona y como amigo, un ser humano "inteligente, cálido, generoso y ocurrente".

"A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente", dijo Oreiro.

Por su parte, la Asociación Argentina de Actores resaltó la figura de Rada como una "figura fundamental de la cultura rioplatense" de "extensa trayectoria".

"Referente indiscutido de la música popular uruguaya y rioplatense, Rada fue uno de los grandes impulsores del candombe beat. Desde sus comienzos en el carnaval montevideano y su paso por Los Hot Blowers, El Kinto, Totem y Opa, construyó una obra original en la que confluyeron el candombe, el rock, el jazz, la música brasileña y el pop", señaló la entidad en un comunicado.

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La Asociación Argentina de Actores sostuvo que la labor actoral de Rada estuvo atravesada por "su expresividad y un profundo sentido del humor".

El artista uruguayo fue parte de los ciclos humorísticos uruguayos 'Telecataplúm' y 'El show del mediodía'.

En la televisión argentina participó en 'Gasoleros', y realizó una actuación especial en 'Los Roldán', donde interpretó a un 'pai' brasileño.

En cine, trabajó en 'La vuelta de Martín Fierro', 'Buenos Aires Rock', 'Soy paciente', '24 horas (Algo está por explotar)', 'El Chevrolé' y 'Por un puñado de pelos'.

También desplegó su talento interpretativo a través de la voz: fue Frozono en el doblaje rioplatense de 'Los Increíbles', y Mono Vivaldi en la película animada 'Cara Sucia'.

En 2011, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación otorgó a Rada el Premio a la Excelencia Musical (Grammy Latino) en reconocimiento a su extensa trayectoria y su aporte invaluable a la música de América Latina.

Con más de seis décadas sobre los escenarios, el músico fue autor de una profusa discografía que supera los treinta álbumes y reconocidas canciones como 'Mi País', 'Las Manzanas' o 'Muriendo de Plena'. EFE