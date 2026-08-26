El Senado de Paraguay avala designación de nueva embajadora ante Estados Unidos

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Asunción, 26 ago (EFE).- El Senado de Paraguay avaló este miércoles por unanimidad la designación de Estefanía Laterza de los Ríos, actual directora de la academia diplomática de la Cancillería, como la nueva embajadora en Estados Unidos, en reemplazo de Gustavo Leite, quien retomó su curul en la Cámara Alta.

En una sesión ordinaria, con el voto de 29 senadores presentes, tanto del gobernante Partido Colorado como de formaciones de oposición, fue aprobado un acuerdo para que el Ejecutivo pueda "proceder a la designación" de Laterza, quien fue nominada el pasado 14 de agosto por el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

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De esta forma, Laterza, una diplomática de carrera con rango de embajadora desde 2018, podrá ser juramentada como la representante paraguaya ante la Casa Blanca, un cargo que Leite, del Partido Colorado, ejerció entre el 16 de julio de 2025 y el 21 de julio pasado.

La futura embajadora dirige la Academia Diplomática y Consular 'Carlos Antonio López' del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay y fue representante de CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Brasil, entre otros.

La relación entre Paraguay y Estados Unidos se ha fortalecido durante la Administración del presidente Donald Trump, con la que Asunción ha suscrito, entre otros, un acuerdo de Tercer País Seguro, un memorando de entendimiento en materia migratoria y el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés).

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Además, Paraguay es uno de los aliados de Israel en la región y es el único país suramericano que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, establecidas el 12 de julio de 1957.EFE