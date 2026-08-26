Rubén Rada, el referente del candombe que conquistó el Grammy a la Excelencia

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Montevideo, 26 ago (EFE).- Autor de reconocidos éxitos y ganador de un Grammy Latino a la Excelencia, el cantante, percusionista y compositor uruguayo Rubén Rada fue una de las grandes figuras de la historia de la música del país suramericano.

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, falleció a los 83 años luego de pelear durante un mes "contra una neumonía y sus complicaciones", según anunció su familia.

Referente de la música popular uruguaya, el cantante reconocido por fusionar ritmos como el candombe, el jazz y el rock; tenía apenas diez años cuando formó parte de la comparsa de candombe Morenada.

Más tarde integró Los Hot Blowers, una banda que contó con figuras como el director Federico García Vigil y los hermanos Osvaldo y Hugo Fattoruso. También El Kinto Conjunto -pionero del candombe-beat- y Tótem.

Padre de Julieta, Lucila y Matías, Rada recibió en el año 2011 el Grammy Latino a la Excelencia Musical. En ese momento le fue otorgado el reconocimiento también a artistas como el colombiano Joe Arroyo y el puertorriqueño José Feliciano.

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Sin embargo, el premio que conservó el uruguayo no fue el que recibió en Estados Unidos, sino una réplica. Es que Rada olvidó el Grammy en el taxi que lo llevó desde el hotel al aeropuerto.

En una entrevista con Canal 13 de Argentina, Rada recordó aquel momento y contó que, al llegar a la terminal aérea, su esposa le dijo que estaba emocionada y le pidió que le mostrara el premio. El cantante se lo pidió a sus hijos y, al comprobar que ninguno lo tenía, se dio cuenta de que lo había olvidado en el medio de transporte.

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Asimismo, recordó que, al llegar a Montevideo, lo esperaban periodistas de su país y cuando le pidieron que mostrara el premio, se negó y prometió hacerlo en una conferencia de prensa posterior que finalmente nunca se celebró.

"Fui el único artista que pagó el Grammy", dijo Rada, quien pagó 500 dólares para que le hicieran uno nuevo.

Dueño de éxitos como 'Las Manzanas', 'Mi País' o 'Muriendo de Plena' y con más de 400 mil oyentes mensuales en la plataforma Spotify, el uruguayo vio como en 2024 su vida llegó a la gran pantalla de la mano de 'Rada, la película'.

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El documental reúne cerca de 15 testimonios de personas cercanas al artista nacido en el barrio considerado como la cuna del candombe uruguayo.

Referente de este genero, Rada incluyó en su álbum 'Quién va a cantar' la canción 'A mí lo que me interesa es...' en la que le dedicó un mensaje a dicho género.

"El candombe es mi pasión / Y patrón de mi alegría / Cuando estoy con mal de amor / Me hace más fácil la vida /Aprendí que de su son / Nacen muchas cosas lindas / Que le dan a mi voz / Esta hermosa canción / Que nació de mi tambor".

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Referente de decenas de artistas y el autor de una profusa discografía, Rada falleció en Montevideo e inmediatamente fue recordado por sus colegas y por diversas personalidades.

"Con todo mi corazón. Siempre nuestro Negro Rada estará presente", indicó la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.

Mientras tanto, el vocalista de No Te Va Gustar, Emiliano Brancciari, señaló en sus redes sociales: "Qué tristeza, se va uno de mis héroes. Hasta siempre Rada. Gracias por TODO Rey de Reyes. Y ahora, ¿quién va a cantar?".

"La familia Rada es la familia Páez. Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría. Dios! Cómo te voy a extrañar", fue el mensaje del argentino Fito Páez. EFE

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