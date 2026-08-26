Mueren un niño de cuatro años y una mujer en ataques rusos contra el norte de Ucrania

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Un niño cuatro años y una mujer han perdido la vida por causa de una oleada de ataques con drones rusos lanzada este miércoles contra Chernihiv, ciudad situada en el norte de Ucrania considerada estratégica por su proximidad a la frontera con Rusia.

"Un dron impactó contra un edificio residencial. Como consecuencia del ataque, un niño de 14 años ha resultado herido y, lamentablemente, han fallecido dos personas: una mujer y un niño de cuatro años", ha lamentado el alcalde de la urbe, Dmitro Brizhinski, en un mensaje en redes.

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Del mismo modo, han sido registrados ataques en la provincia de Dnipropetrovsk, en el este del país, donde dos personas han resultado heridas en ataques con "drones, artillería y bombas", según ha informado el gobernador militar regional ucraniano Oleksandr Ganzha.

Concretamente, han sido alcanzados el centro de Nikópol, así como las localidades de Pokrovska, Marhanetska, Mozolevska y Chervonogryhorivska, viéndose afectados una empresa agrícola, un mercado, edificios de viviendas y varios coches. También una mujer de 26 años ha resultado herida y recibido tratamiento ambulatorio.

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En el caso de Pavlohrad, una vivienda particular presenta daños por cuenta de los referidos ataques, así como otra mujer de 20 años ha resultado herida, recibiendo igualmente tratamiento ambulatorio. A ello cabe sumar que en la localidad de Vasilkivska ha sido registrado un incendio sobre el cual las autoridades no han dado más detalles.

En la tarde de este martes, Ganzha también informó de la muerte de una persona, así como de once heridos derivados de otra andanada de ataques rusos contra Pishchanka, en la misma provincia de Dnipropetrovsk.

Estos ataques también dejaron un balance de tres viviendas particulares destruidas y otras quince con daños registrados en ellas. A todo lo cual cabe sumar que la población del epicentro de la explosión tuvo que ser evacuada.