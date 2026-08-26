Agencias

Un ataque ruso mata a una mujer y una niña de 4 años en la ciudad ucraniana de Cherníguiv

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(Actualiza con precisión sobre el sexo de las menores fallecida y herida, que eran niñas)

Kiev, 26 ago (EFE).- Un ataque ruso con drones contra la ciudad de Cherníguiv del norte de Ucrania mató esta madrugada a una mujer y a una niña de 4 años, según informaron este miércoles en Telegram las autoridades locales y los servicios de emergencia de Ucrania.

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Otra menor de 14 años de edad resultó herida en el ataque, en el que uno de los aparatos no tripulados rusos impactó contra una casa, aseguraron las autoridades.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, el Ejército ruso lanzó durante la noche contra Ucrania un total de 162 drones, de los que 134 fueron derribados por las defensas ucranianas.

Los drones no interceptados impactaron en 18 lugares de Ucrania no especificados por la Fuerza Aérea. EFE

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