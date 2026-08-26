Un ataque ruso mata a una mujer y a un niño de 4 años en la ciudad ucraniana de Cherníguiv

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Kiev, 26 ago (EFE).- Un ataque ruso con drones contra la ciudad de Cherníguiv del norte de Ucrania mató esta madrugada a una mujer y a un niño de 4 años, según informaron este miércoles en Telegram las autoridades locales.

Otro menor de 14 años de edad resultó herido en el ataque, en el que uno de los aparatos no tripulados rusos impactó contra una casa, aseguraron las autoridades.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, el Ejército ruso lanzó durante la noche contra Ucrania un total de 162 drones, de los que 134 fueron derribados por las defensas ucranianas.

Los drones no interceptados impactaron en 18 lugares de Ucrania no especificados por la Fuerza Aérea. EFE