"En nuestra casa era una festividad todo". Belén Esteban responde al duro reproche de Julia Janeiro

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La polémica no cesa entre Belén Esteban y Julia Janeiro y, aunque ambas han asegurado que no quieren seguir alimentando su guerra mediática parece que ninguna está dispuesta a callarse; y como si de un partido de tenis se tratase, este martes -coincidiendo con el viaje relámpago de la 'princesa del pueblo' a Madrid para cumplir con un compromiso publicitario- han ido respondiendo prácticamente en directo a las declaraciones de la otra dejando claro que este culebrón está lejos de llegar a su fin.

El último 'set' (por el momento), la tajante respuesta de la colaboradora al enterarse por la prensa de que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Cammpanario ha advertido que aunque no habla más por el respeto y cariño que le tiene a su hermana Andrea Janeiro -con la que se especula que su relación estaría rota aunque la influencer ha confesado que la quiere muchísimo-, podría llegar a contar "la parte de la historia que a mí me corresponde porque aquí hay dos versiones y solo se ha escuchado una. Yo lo he pasado muy mal por mí y por las personas que tengo alrededor, si yo veo a mis padres sufrir al final es lo que a mí me duele, y es algo que yo he sufrido desde pequeña. Punto final".

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Y aunque en un principio Belén ha afirmado que no quería contestar a Juls "porque no he visto nada y yo sin ver es que no..." al enterarse de que la infuencer la ha 'acusado' de ser la culpable de lo mal que lo han pasado en su casa tanto sus padres como ella desde que era una niña, la ha dejado sin 'argumentos' con un tremendo dardo: "En nuestra casa era una festividad todo", dejando claro que también ella y su hija Andrea han sufrido mucho los feos y desplantes del torero y su familia. "Yo sé la historia mía. Ellos si tienen otra historia, yo estoy deseando de que la cuenten" ha zanjado sin miedo a lo que pueda relatar la hija de María José Campanario.

Antes de coger el vuelo de regreso a Canarias para continuar con sus vacaciones con su marido Miguel Marcos, 'la princesa del pueblo' también ha respondido a Rosa Benito y Terelu Campos y, aunque no ha querido entrar en polémicas con las que fueron sus compañeras y amigas, sí ha reaccionado rotunda a las declaraciones de la exmujer de Amador Mohedano llamándola "mala persona: "Uy. ¡Qué pena!" ha expresado con ironía.

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