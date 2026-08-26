Marc Cucurella: "Esto solo acaba de empezar, ojalá muchas más noches como esta"

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El lateral del Real Madrid Marc Cucurella se mostró "muy contento" con una "noche redonda" en la que se sintió como "un privilegiado" saltando al Santiago Bernabéu con el trofeo de la Copa del Mundo ganada con España este verano, y después debutando en la casa blanca con una goleada (4-1) a la Real Sociedad.

"Una noche redonda, más no se puede pedir. Primero, enseñar el trofeo a la afición, ha sido muy bonito, y el partido, hemos hecho un gran trabajo. El equipo ha dado una gran versión, hemos sabido sufrir cuando ha tocado y sentenciar. Hemos empezado muy bien estos dos partidos", dijo ante los medios en zona mixta.

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"Muy especial. Ha sido muy emotivo, un día muy importante, con mi familia en el estadio. Muy contento. Ojalá haya muchas noches como esta. Me he sentido un privilegiado. No muchos pueden enseñar un trofeo tan importante, o reciben este cariño, en este estadio. Esto solo acaba de empezar", añadió.

Cucurella fue preguntado por un Kylian Mbappé autor de tres goles. "Es un jugador determinante y ojalá no sea el último 'hat-trick' de la temporada. Con él enchufado el equipo es mucho más peligroso", antes de valorar también su entrada en la segunda mitad y la participación de Vinícius.

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"Poco a poco, hemos tenido poca pretemporada. La temporada es larga, el míster sabe manejar muy bien el equipo. Vinícius ha hecho un gran partido, el día del Espanyol me gustó también mucho, la entrega, presionando hasta el final, le veo muy metido. Con un equipo así de metido hace que todos tengamos que dar nuestra mejor versión", comentó.