La Federación italiana retira su apoyo a Infantino para renovar su mandato en la FIFA

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Roma, 26 ago (EFE).- La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció este miércoles que retira su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para su reelección como presidente de la FIFA en las elecciones de 2027.

La decisión de la entidad traslada una posición "clara y transparente" que busca alinearse con la UEFA y con su presidente, Aleksander Čeferin, frente "a las recientes iniciativas del mandatario de la FIFA en materia de gobernanza y del desarrollo del calendario y competiciones internacionales", se lee en una nota oficial de la FIGC.

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"Continuaremos trabajando junto a la UEFA y las demás federaciones europeas para promover una idea de fútbol basada en el mérito, la solidaridad, la sostenibilidad y la centralidad de los aficionados", declaró el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò.EFE