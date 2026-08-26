La Tomatina vuelve a llenar las calles de Buñol de rojo al grito de "tomate": "Quien venga a estar limpio, que no venga"

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La 79 Tomatina ha vuelto a llenar hoy de rojo, como cada último miércoles de agosto, las calles de Buñol (Valencia) donde miles de personas se han lanzado tomates en una fiesta que "desestresa", de "categoría industrial" y para la que los participantes tienen un consejo: "Quien venga a estar limpio, que no venga" porque literalmente "llueven" tomates "a punta pala". De hecho, otros recalcan que la fiesta es básicamente eso: "Convertirse en una salsa de tomate, aceptarlo y sobrevivir, sobrevivir...".

Hasta 150.000 kilos de este producto, 30.000 más que en la edición de 2025, se han lanzado los 22.000 participantes en la batalla de este año, un material repartido por la localidad a bordo de siete camiones y a cuyo lanzamiento se han sumado vecinos de Buñol y ciudadanos llegados de distintos puntos de España pero también de Australia, EEUU, Japón, China a India. Personas de diferentes nacionalidades, muchas de ellas protegidas con gafas de buceo y disfrazadas con pelucas rojas o gorros en forma de tomate.

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A lo largo de la mañana, poco a poco, las vías principales de Buñol destinadas al paso de los siete camiones cargados de tomates se han ido llenando de gente vestida de blanco. Tras el disparo de la esperada carcasa a las 12.00 horas, los asistentes han presenciado la llegada del primer vehículo, que ha volcado los tomates como una señal que ha dado inicio a la famosa batalla.

Tras el paso del primer camión, las camisetas blancas se han teñido poco a poco de rojo mientras las calles han empezado a desprender un fuerte olor a tomate y a quedarse llenas de restos por todas partes antes de llegar al cierre de la batalla, con la canción de 'Libre', del valenciano Nino Bravo. Y dar paso a una rápida limpieza después.

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Antes de empezar con los lanzamientos, vecinos y vecinas del pueblo, se han dedicado a rociar desde sus balcones a los participantes con mangueras y cubos llenos de agua. Mientras tanto, los participantes subidos a la plataforma también echaban mano de las mangueras dirigidas a los participantes. Únicamente se han contabilizado cuatro incidencias a personas que han recibido gas pimienta en los ojos, que han sido atendidas y dadas de alta, según fuentes municipales.

"DE LO MÁS BIEN"

"¿Cómo ha ido?", ha sido la pregunta más lanzada y que ha recibido multitud de respuestas, pero todas en la misma línea: "De lo más bien", comentaban unos participantes de Canadá, con familia española, que se estrenaban en la fiesta y que explicaban que ha sido "divertido". "Nos hemos sentimos jóvenes porque la juventud está aquí", han dicho al acabar la batalla y antes de irse a tomar un helado.

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"Hay que venir a disfrutar y a llenarse de tomate. Quien venga a estar limpio, que no venga", comentaban en otro grupo que resumían así en qué consiste la fiesta: "en tirarse tomates a punta pala". Primero, te echan cubos de agua, luego los tomates y así "te quitas un peso de encima, te quitas todo el estrés". "A las fiestas de España hay que ir siempre y disfrutarlas a tope. ¡Viva Buñol", gritaba otra.

Un joven de Valencia, que también se estrenaba en la fiesta, aseguraba, gráficamente, que es una celebración "de puta madre", de "categoría industrial" y que consiste en "tirar tomate a punta pala", mientras otros alentaban a las personas con dudas a participar: "Que vengan, que vengan".

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Un grupo de Buñol también participa por primera vez, de lleno, en la aventura de la calle. "Esto es espectacular"; "Quien tenga estrés, ansiedad o lo que sea, que se venga aquí a tirar tomates, que se le pasa enseguida". "Es muy divertido, muy buen rollo, todo muy chulo....", afirman gritando.

"EXPECTATIVAS SUPERADAS"

"Tienen que venir a Buñol el último miércoles de cada voto de cada año. Es una experiencia fenomenal, buenísima, buenísima", añaden unos participantes de Carballino (Galicia), que aseguran que la Tomatina es "imperdible". El balance de su primera vez es "muy bueno", recalcan.

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"Hemos lanzado muchos tomates pero nos atinaron mucho también", se ríen al tiempo que aseguran que "también le dimos a la gente", por lo que las "expectativas están superadas".

Otro grupo, del sur de España, creen que la experiencia es "para repetir". "La fiesta es convertirse en una salsa de tomate y aceptarlo y sobrevivir, sobrevivir...", afirman, porque hay un momento en el que literalmente "llueven tomates".

No obstante, creen que se han defendido "bien" y han ido eequipados y preparados para la ocasión, con gafas incluidas. "Aquí la gente viene con todo; se nota que repiten; hay gente veterana", se ríen.