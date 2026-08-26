Edin Terzic: "No siento que visitar el Camp Nou sea como ir al dentista"

Guardar

El entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, ha comentado este miércoles que no siente que visitar el Camp Nou sea "como ir al dentista" y que lo único que espera es que los rojiblancos desplieguen "su mejor fútbol" sea ante el rival que sea, aunque ha confesado que considera al FC Barcelona como un "equipo completo" que se acerca a la perfección.

"Formamos parte de una de las ligas más fuertes del mundo en la hay equipos increíbles. No siento que visitar el Camp Nou sea como ir al dentista. El Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo. Y si hablamos de perfección en el fútbol, creo que Real Madrid y Barcelona son los dos equipos que más cercanos están en este momento", afirmó el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa a la visita liguera del Athletic Club al Spotify Camp Nou.

PUBLICIDAD

Terzic explicó que el equipo ha preparado el partido del mejor modo posible para jugar su fútbol. "No importa contra quién y dónde, solo queremos hacer nuestro mejor fútbol y mostrar a todo el mundo que queremos ganar", añadió.

El alemán dijo que el partido llega "pronto" en la temporada para que los equipos lleguen en plenitud. "Muchos de los jugadores llevan entrenando 10 o 14 días. El Barça tiene disponibles a todos los jugadores, por lo que tenemos que estar listos para enfrentarnos a todos, algunos empezarán el partido y otros lo terminarán. Son un equipo que no tiene solo a tres o cuatro increíbles jugadores. Son un equipo completo", analizó.

PUBLICIDAD

Sobre su relación con su compatriota Hansi Flick, expresó que es "una persona fantástica y un entrenador increíble". "Es el entrenador perfecto para el Barcelona y así lo está demostrándolo. Para mí fue muy importante visitarlo y hablar con alguien que ha estado en la Liga y, lejos de la Bundesliga, para compartir algunas experiencias. Pero eso no importa para el partido de mañana. Mañana juega el Barcelona contra el Atletic Club, no Flick contra Terzic", subrayó.

El de Menden destacó los minutos de Aymeric Laporte y Nico Williams ante el Sevilla: "Tuve la sensación de que Laporte aporta toda su experiencia y nos da calma con balón, y Nico tuvo un gran impacto en el último tercio de ataque. Además, han respondido muy bien después del partido. Pero debemos tener mucho cuidado, especialmente con Nico. La última vez que jugó 90 minutos fue en enero. Hablo con él después de cada entrenamiento".

PUBLICIDAD

"Este equipo ha ganado las dos últimas ligas y no han perdido ningún punto en casa en la última temporada. No solo nosotros hemos tenido un tiempo difícil en Camp Nou, hay muchos equipos que también han sufrido allí. Pero estamos preparados para el desafío. Estoy seguro de que tendremos una buena actuación y esperemos tener un buen resultado", restó importancia a la mala racha de los 'leones' en el Camp Nou, donde no ganan desde 2001.

Por último, se pronunció sobre el video de 'Tiempo de revisión' en el que el CTA determinaba que la roja señalada sobre Yuri Berchiche ante el Sevilla fue un error. "No estuve muy contento con la decisión arbitral y ahora creo que se ha admitido que fue una decisión errónea. Esta es la razón por la que inventamos algo como el VAR. Esperamos que todos aprendan de esta decisión y que esto nunca suceda de nuevo", concluyó.

PUBLICIDAD