La Bolsa mexicana pierde 0,15 %, corta racha positiva y baja hasta los 66.191,11 puntos

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Ciudad de México, 26 ago (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió un 0,15 % y cortó una racha de cinco sesiones al alza, mientras el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó a los 66.191,11 puntos, en una sesión de caídas generalizadas a nivel global.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas entre los principales índices bursátiles a nivel global (...) En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.15%, tras cinco sesiones de ganancias", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

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Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Industrias Peñoles (-1,98 %), Orbia (-1,97 %), GCC (-1,64 %) y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (-1,51 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en 2,93 %, mientras retrocede un 1,11 % en el mes.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,07 % frente al dólar, al pasar de 1,94 a 16,95 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 138,5 millones de títulos por un importe de 13.540,5 millones de pesos (unos 798 millones de dólares).

De las 719 firmas que cotizaron en la jornada, 371 terminaron con sus precios al alza, 320 tuvieron pérdidas y 28 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de servicios de telecomunicaciones en sus series Axtel (AXTEL CPO), con el 8 % y Controladora Axtel (CTAXTEL A), con 7,57; así como de la tequilera José Cuervo (CUERVO), con el 3,36 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la productora de vidrio y plástico Vitro (VITRO A), con el –4,76 %, de la empresa de materiales para la construcción Orbia (ORBIA), con el –2,54 %; y de la productora y comercializadora de aimentos y bebidas Nutrisa (NUTRISA A), con el –1,96 %. EFE