Ex futbollistas argentinos y paraguayos expresan apoyo al presidente de la FIFA

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Asunción, 26 ago (EFE).- El exportero Nery Pumpido, campeón del mundo de 1986 y dirigente de la Conmebol, manifestó este miércoles su respaldo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, una postura a la que se sumaron sus compatriotas Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, y Sergio Batista, y los paraguayos Nelson Haedo Valdez y Roque Santa Cruz.

Pumpido, actual secretario general adjunto de fútbol y director de Desarrollo de la Conmebol, definió como meritoria la gestión del abogado suizo-italiano, que comenzó el 26 de febrero de 2016.

"Apoyamos una buena y eficiente gobernanza en el fútbol y reconocemos que la gestión del presidente Infantino en los últimos 10 años ha sido muy meritoria en este sentido", escribió Pumpido.

La manifestación de Pumpido que también es compartida por tres de sus compañeros en la selección argentina campeona del mundo en 1986 y dos ídolos del fútbol paraguayo, van a contravía a las expresadas hace dos días por otros jugadores que fueron campeones del mundo, como los franceses Emmanuel Petit, Bixente Lizarazu y Robert Pires, al igual que leyendas como el marfileño Didier Drogba, quienes reclamaron un "cambio necesario" al frente del fútbol.

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La estabilidad de Infantino ha quedado averiada después de que se conociera un controvertido proyecto de la FIFA para vender a inversores privados el 20 % de su nueva filial FIFA Forward Enterprise (FFE), que ideó para manejar las operaciones comerciales y eventos como el Mundial.

La idea fue cancelada, según explicó, "tras escuchar atentamente todas las opiniones" y reconocer que había "creado divisiones", y ante el marcado rechazo de la UEFA, donde hacen vida los ganadores de 13 de las Copas del Mundo disputadas desde 1930.

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El 6 de agosto, la Conmebol expresó su apoyo a Infantino, aunque mostró su preocupación por la promoción de iniciativas comerciales "sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos", en alusión a la idea de vender una parte de la FFE a inversores privados.

Las elecciones de la FIFA están previstas para el 18 de marzo de 2027 y, hasta el momento, solo Infantino ha expresado su intención de presentarse. EFE