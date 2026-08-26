De la Espriella firma cerca de 30 extradiciones durante sus 16 primeros días en el Gobierno de Colombia

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha firmado alrededor de una treintena de extradiciones a lo largo de sus primeros 16 días al frente del Ejecutivo central del país, como parte de, ha destacado, la lucha contra el crimen organizado y transnacional.

Las mismas están relacionadas con "múltiples delitos", según ha anunciado el mandatario en un breve vídeo en redes sociales en el cual aparece acompañado del secretario jurídico de la Presidencia de Colombia, Andrés Barreto, quien ha cifrado en "más o menos 30" las extradiciones signadas por el jefe del Ejecutivo latinoamericano, si bien no han dado más detalles al respecto.

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"Vamos a seguir firmando más extradiciones", ha advertido De la Espriella para, seguidamente, aseverar que "se acabaron los tiempos en que los mecanismos de cooperación internacional se guardaban en un armario" y recalcar que durante su legislatura se irá "con toda contra el crimen organizado y el crimen transnacional".

El pasado 12 de agosto, el líder latinoamericano firmó una serie de resoluciones ejecutivas para autorizar la extradición de cinco personas que eran solicitadas por la Justicia de diversos países que tenían en marcha investigaciones en su contra, según informa el diario colombiano 'El Espectador'.

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Concretamente, se trataba de Diego Alberto Londoño, quien será enviado a Perú; Armando Luis Suárez Calvo y Didier Ignacio García Rodríguez, cuyo traslado ha solicitado Estados Unidos; Jorge Luis Mojica Ortiz, pedido por la Justicia de República Dominicana, y Roderick Aldair Morales Delgado, que será trasladado a Panamá.