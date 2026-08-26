El colombiano Cambindo marca doblete y empuja al León a la semifinal de la Leagues Cup

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Redacción Deportes, 25 ago (EFE).- El colombiano Díber Cambindo anotó este martes un doblete en el triunfo del León, del fútbol mexicano, por 3-0 sobre el Real Salt Lake, de la Major League Soccer (MLS), para avanzar a la semifinal de la Leagues Cup.

El otro tanto lo marcó el chileno Sebastián Vegas.

El equipo de la MLS amenazó primero con un disparo de Morgan Guilavogui que controló el guardameta Óscar García al minuto 20.

El León respondió un minuto después en una jugada por la derecha en la que Iván Moreno sirvió a la entrada al área para Cambindo, quien remató de zurda para vencer al brasileño Rafael Cabral para el 1-0.

En el segundo tiempo el Real Salt Lake adelantó líneas en su intento de emparejar el marcador.

El equipo mexicano aprovechó los espacios y anotó el 2-0 al 66 gracias a un servicio de Fernando Beltrán que remató de cabeza Sebastián Vegas.

Al 72, Cambindo celebró el 3-0, de nuevo con la pierna izquierda, a pase de Fernando Beltrán, quien tuvo dos asistencias en el juego.

Más temprano el Monterrey, que dirige el argentino Matías Almeyda, derrotó 2-1 al Chicago Fire en los cuartos de final de la Leagues Cup.

Los tantos de la victoria los convirtieron Víctor Guzmán y Orbelín Pineda; por el Fire marcó el danés Philip Zinckernagel.

El argentino Lucas Ocampos falló un penalti para los Rayados.

En este partido el guardameta argentino Esteban Andrada volvió a la actividad luego de 121 días de inactividad que le provocó un castigo de 13 partidos de castigo por golpear a un rival cuando jugaba para el Real Zaragoza de España.

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De esos 13 partidos, Andrada cumplió cinco con el Zaragoza y ocho con el Monterrey para poder saltar a la cancha este martes.

Los cuartos de final seguirán este miércoles con dos partidos.

El Toluca, que entrena el argentino Antonio Mohamed, se medirá al Austin FC.

Y el América, que es dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, chocará contra el Columbus Crew. EFE