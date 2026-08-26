El Ejército de EEUU mata a cuatro personas en un ataque contra una embarcación en el mar Caribe

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El Ejército de Estados Unidos ha anunciado la muerte de cuatro personas en un ataque perpetrado este martes contra una embarcación en el mar Caribe a la que ha señalado por, supuestamente, "operar en rutas de narcotráfico establecidas", en línea con la justificación empleada para los bombardeos perpetrados bajo la llamada operación 'Lanza del Sur', extendida ahora a las acciones de la nueva Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental, compuesta por los 18 estados miembro de su Coalición Contra los Cárteles de las Américas.

"La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental ha ejecutado un ataque cinético letal contra una lancha rápida que operaba en rutas de narcotráfico establecidas en el Caribe", ha afirmado en redes el Mando Sur (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos.

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En la misma publicación, el órgano castrense ha alegado "(información de) inteligencia confirmada" que habría revelado "la participación activa de la embarcación en el narcotráfico". "La operación ha resultado en la muerte de cuatro narcoterroristas", agrega el mensaje.

En el mismo, el comandante del SOUTHCOM, el general Francis Donovan, ha subrayado que el ente militar que dirige "está decidido a neutralizar el terror y la violencia de los cárteles en toda la región y en territorio estadounidense".

Asimismo, ha destacado que "la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental continúa ejecutando operaciones precisas y letales contra los cárteles".

Este ataque sigue al perpetrado el pasado domingo, también por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental e igualmente anunciado por el SOUTHCOM en la madrugada del lunes. Entonces, la referida Fuerza acabó con la vida de dos personas --a las que tachó de "narcoterroristas"-- al atacar "una embarcación de bajo perfil que operaba en rutas de narcotráfico establecidas en el Pacífico Oriental".

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"Cuando ordené la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, fue precisamente con este propósito: acelerar, sincronizar y ejecutar acciones letales contra estas redes narcoterroristas desestabilizadoras", declaró entonces el general Donovan, que aseguró que los integrantes del grupo militar están "comprometidos a imponer una fricción sistémica total sobre los narcoterroristas: interrumpir sus operaciones, desmantelar su liderazgo y eliminar el terror de los cárteles en toda la región".

"Esta operación es una poderosa demostración de nuestra precisión letal, nuestra capacidad abrumadora y nuestra absoluta determinación de proteger el territorio estadounidense", aseveró.

Se trata de las seis primeras muertes causadas por ataques ejecutados bajo la nueva fuerza conjunta y las dos primeras operaciones de este tipo desde el 21 de junio. Sumando los 67 ataques perpetrados hasta entonces, la campaña militar en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental suma ya 229 víctimas mortales.

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Pese a las acusaciones por parte de miembros de la oposición y grupos de defensa de Derechos Humanos de que la Administración de Donald Trump estaría cometiendo ejecuciones extrajudiciales, el Ejecutivo republicano comunicó al Congreso que el país se encuentra en un "conflicto armado" contra los cárteles de la droga, calificando a los fallecidos de "combatientes ilegales" y alegando tener la facultad de realizar ataques letales sin supervisión judicial, basándose en una determinación clasificada del Departamento de Justicia.