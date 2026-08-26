Almeyda: "Orbelín es de los jugadores más completos que he entrenado"

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Chicago (EE.UU.), 25 ago (EFE).- Matías Almeyda, técnico de Monterrey, aseguró este martes que Orbelín Pineda, autor del golazo que envió a su equipo a las semifinales de la Leagues Cup, es "de los más completos" que ha entrenado y que su humildad le hace "más grande".

"Es de los más completos que he entrenado y es humilde. Cuando un jugador que juega bien al fútbol y es humilde, lo hace más grande, y este es Orbelín Pineda. Tengo la suerte de que es el jugador que más entrené en mi vida, creo que deben estar en 250 partidos que le entreno", dijo Ameyda preguntado por EFE en la rueda de prensa posterior al partido ganado 2-1 por Monterrey en el campo del Chicago Fire.

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"Me pone feliz. Hizo un golazo, agarra un rebote, y luego ese tiro que él tiene. Y bueno, pudimos ponernos en ventaja sobre el final", añadió.

Los Rayados de Monterrey sellaron el billete para las semifinales de la Leagues Cup con un triunfo de mérito por 2-1 en el SeatGeek Stadium de Bridgeview (Chicago) contra el Chicago Fire, con un golazo decisivo de Orbelín Pineda en el minuto 83.

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Una volea de Pineda clasificó a un Monterrey que había tomado ventaja al borde del descanso de la mano de Víctor Guzmán, tras un penalti fallado por Lucas Ocampos, y que había recibido el 1-1 del danés Philip Zinckernagel.

La odisea de Monterrey

Almeyda elogió la fortaleza mental de Monterrey, que sufrió graves retrasos en su llegada a Chicago por problemas con el avión.

"Nunca pongo excusas, pero sí quiero decirlo, porque este grupo está luchando de una manera especial. Teníamos programado llegar el domingo, con tiempo. El avión intentó despegar, no despegó, lo quisieron arreglar, no pudieron. El domingo estuvimos siete horas en el avión. Ayer llegamos más tarde y terminamos entrenando ayer a las 10 de la noche", contó.

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"Si hubieran visto este grupo dentro de un avión, ellos lo tomaron, invirtieron para la alegría, no hubo excusas. Este grupo que entrenó, estoy agradecido porque tiene predisposición, ganas. Ante la adversidad ellos dan más. La entrega siempre está", prosiguió.

Y elogió a su jugador Lucas Ocampos por la manera en la que lideró al equipo pese al penalti fallado.

"Ocampos está en un nivel como el que lo conocí, luchando a veces con esas adversidades de querer hacer todo bien. Tiene entrega, tiene amor propio, tiene coraje y, cuando falló el penalti, que no es habitual en él, siguió, insistió. Es importante para el grupo. Cuando lo vemos tranquilo, que empuja, contagia. Este grupo va a crecer mucho", dijo.

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Almeyda pide televisar más la Liga MX

También reflexionó sobre el nivel de la Liga MX.

"Soy una mezcla de nómada con gitano y lo digo porque lo siento así. Me fui a los 15 años de la casa de mi padre y no regresé nunca más, me iba adaptando a varias culturas. Conocí a mucha gente, he conocido a un montón de personas dentro y fuera del fútbol y eso me ha hecho crecer. Soy un amante de la Liga MX", empezó.

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"Sabía que en algún momento iba a regresar, pero se tenía que dar de forma natural, no forzada, y este era el momento donde decidí regresar. Tenía otras propuestas, me mostraron mucho cariño y presenté un proyecto. Voy a creer que este proyecto va a ir", añadió.

"La Liga MX es una de las ligas más competitivas del mundo, lo que pasa es que el mundo no se dio cuenta de que la tiene que televisar. Muy pocos la conocen, la mayoría la deja de lado y cometen un error. Los amantes del fútbol deberían ver esta liga, porque tiene grandísimos entrenadores con grandísimas propuestas. Siempre hay que estudiar al rival y el formato hace que no gane siempre el mismo. En México cualquiera le gana a cualquiera. La Liga mexicana digo que televísenla, porque hay mexicanos en todo el mundo. Resulta raro esto", concluyó el argentino. EFE

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(foto)