Autoridades de Ecuador y Andorra conversan para impulsar programas de migración circular

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Guayaquil (Ecuador), 25 ago (EFE).- Representantes del Gobierno de Ecuador y el Principado de Andorra sostuvieron conversaciones para impulsar oportunidades de migración circular que permitan a los connacionales trabajar en el país europeo de forma regular, ordenada y segura, informó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del país suramericano.

El primer acercamiento lo realizó el viceministro de Movilidad Humana, Saúl Pacurucu, quien conversó con autoridades de Andorra para poder avanzar en la implementación de este proyecto.

De acuerdo a la Cancillería, esta reunión abrió "una nueva línea de cooperación bilateral en materia de movilidad humana y da continuidad a los compromisos asumidos durante el V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo", realizado en junio pasado en Huelva, España.

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Entre 2023 y febrero de este año, 10.610 ecuatorianos se habían beneficiado del acceso a empleos en el exterior en el marco los programas de migración circular, lo que les permite viajar legalmente a distintas naciones para trabajar y posteriormente regresar al país andino, según datos del ministerio.

Algunos de los destinos a los que fueron esos ecuatorianos son Israel (6.000 plazas en agricultura), España (1.666, en agricultura y salvavidas), Francia (1.200, bajo modalidad 'Work and Holiday') y Estados Unidos (704, en agricultura y servicios).

Para el Gobierno ecuatoriano, estos programas representan una alternativa "frente a la migración riesgosa". EFE