Agenda informativa multisoporte América para el miércoles 26 de agosto de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- Estados Unidos ha pausado temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo, por la necesidad de entrenar a su personal consular sobre nuevos procedimientos, informó este miércoles un portavoz del Departamento Estado. (foto)

- El actor y comediante británico Tim Curry, conocido por interpretar al Dr. Frank-N-Furter en el clásico de culto 'The Rocky Horror Picture Show', falleció anoche a los ochenta años. (foto)

- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, recibe a su homólogo mexicano, Roberto Velasco, para fortalecer la relación bilateral en medio de las tensiones comerciales. (foto) (video)

- La empresa tecnológica Meta acuerda pagar hasta 16.680 millones de dólares para resolver una demanda de decenas de estados que acusaron a Facebook e Instagram de ser adictivos y dañinos para menores de edad. (foto)

- Aumentan las tensiones entre Israel y la ONU tras el cierre de un centro de la UNRWA en Jerusalén Este, coincidiendo con una reunión del Consejo de Seguridad sobre Palestina.

- El costo de vida en Miami supera por primera vez al de Nueva York por el alza de vivienda y alimentos, según la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. (foto)(video)

- Rafael Grossi ofrece una charla en el Centro Stimson sobre su visión para la ONU, en el marco de su campaña a secretario general.

- Lanzamiento del Foro Internacional de Alto Nivel de la iniciativa Tecnologías Atómicas Autorizadas para Aplicaciones en el Mar (ATLAS) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para el desarrollo de energía nuclear en el mar.

- Nvidia presenta resultados del segundo trimestre fiscal, tras disparar 210 % su beneficio y 85 % sus ingresos, hasta 58.321 y 81.615 millones de dólares.

- La Oficina de Análisis Económico publica la primera revisión del dato del PIB de EE.UU. en el segundo trimestre.

- 'Coyote vs. Acme', que convierte las desventuras de Wile E. Coyote en batalla legal contra Acme, llega a los cines tras una odisea similar detrás de cámaras. (foto)(video)(infografía)

COLOMBIA

- Un sismo de magnitud 5,1 sacudió este miércoles el oeste y el centro de Colombia, dos semanas después del terremoto de 7,4 que causó una gran devastación en el oeste y la zona cafetera del país.

- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, asiste a la ceremonia de transmisión de mando en la que asumirán los nuevos comandantes de las Fuerzas Militares, mayor general Erick Rodríguez Aparicio, y del Ejército, mayor general José Bertulfo Soto. (foto)(video)

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- El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda presentan el 'gabinete por la vida' de la oposición para hacer seguimiento y control al nuevo Gobierno de Colombia. (foto)(video)

- Entre los escombros de los edificios derrumbados en Cali por el terremoto del 10 de agosto aparecen fragmentos de objetos personales, fotografías y recuerdos de centenares de hogares. (foto)(video)

MÉXICO

- La segunda salida de Rubén Rocha Moya de la gobernación del estado de Sinaloa abre una nueva fase de una crisis política que involucra al Gobierno, las presiones de EE.UU. y las acusaciones contra el exgobernador por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

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- Los golpes contra los carteles mexicanos y la presión de EE.UU. empujan a las organizaciones criminales a reconfigurar alianzas y operar con un perfil más bajo, según el especialista Andrés Sumano. (foto)

- Conferencia de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (foto)

- Entrevista con María Luisa Montoya Garcia, de la organización Haz Valer Mi Libertad, quien habla sobre la nueva 'Guía de actuación para visibilizar y atender las violencias y prácticas discriminatorias que ejercen las personas operadoras del sistema de justicia penal en México'.

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- La activista Angela Davis visita por primera vez la UNAM para la charla 'Abolición, feminismo, ¡ahora!', en el marco de la FILUNI 2026. (foto)

- El Banco de México presenta su informe trimestral abril-junio.

- La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) retoma la celebración de los Premios Luminus, que reconocen al cine mexicano. (foto)

HONDURAS

- La audiencia inicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de fraude y lavado de activos, continúa con los peritajes de la Fiscalía y la defensa, antes de pasar a la fase de conclusiones, tras su regreso a Honduras luego de ser indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump. (foto)

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BOLIVIA

- Sectores afines a Evo Morales se reúnen para definir medidas de presión por el alza del diésel y en defensa de su líder. (foto)(video)

EL SALVADOR

- La Asamblea Legislativa aprueba una nueva prórroga de 30 días del régimen de excepción, vigente desde 2022 y cuestionado por organizaciones de derechos humanos.

- Cerca de 6,9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo de la siembra postrera estarían en riesgo de perderse en El Salvador por la sequía que afecta la zona oriental, por influencia de El Niño.

ECUADOR

- Un tribunal decide sobre el pedido de condenar al expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y dos personas más por delincuencia organizada, por venta irregular de pruebas covid-19.

- El Superintendente de Bancos, Roberto Romero von Buchwald, comparte información sobre el sistema financiero nacional y su estabilidad.

- "¿Novio español?...vas a mejorar la raza", ese comentario llevó hace una década a la cineasta ecuatoriana Carolina Hernández a preguntarse dónde nacen esos complejos y por qué están tan arraigados en la sociedad, una interrogante que ahora lleva al cine en la película 'El niño probeta'. (foto)(video)

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PERÚ

- Presentación de hallazgos arqueológicos en Vichama, ciudad de la civilización Caral, la más antigua de América, al norte de Lima. (foto)(video)

- El INEI presenta el informe Panorama Económico Departamental de junio de 2026.

- El jefe del Instituto de Defensa Civil (Indeci) de Perú, Luis Enrique Vásquez, habla sobre la prevención frente al fenómeno climático de El Niño, que apunta a causar un fuerte impacto en la corte norte del país.

COSTA RICA

- De niños, Cristian y Amado Vargas recolectaban piedras extrañas en una quebrada donde jugaban, sin imaginar que tres décadas después tendrían cerca de 10.000 piezas fósiles de animales que habitaron Costa Rica. (foto)(video)

ARGENTINA

- Previa de nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

GUATEMALA

- El director del Inguat, Harris Whitbeck, asegura que los turistas extranjeros registran estadías más largas y mayor gasto diario en el país. (foto)(video)

PARAGUAY

- La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) anuncia la presentación de una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por el caso de la destitución de la exsenadora opositora Kattya González, en febrero de 2024. (foto) (video)

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- Tercer día de la huelga convocada por médicos del sector público en Paraguay, quienes exigen reajuste salarial, mejores condiciones laborales, dotación de insumos y medicamentos en los hospitales.

DEPORTES

Perú.- El comité ejecutivo de Panam Sports hace una visita a las sedes que acogerán los Juegos Panamericanos de Lima 2027. (foto)(video)

Argentina.- River Plate recibe a Santa Fe de Bogotá para disputar el partido de vuelta de octavos de la Copa Sudamericana. (foto)

México.- WTA de tenis en Monterrey. (foto)

Honduras.- El Marathón de Honduras recibe este miércoles al Real Estelí de Nicaragua en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Honduras.- Previa del partido entre el Olimpia de Honduras y el Saprissa de Costa Rica por la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Guatemala.- El Xelajú MC se enfrenta al Luis Ángel Firpo de El Salvador en la Copa Centroamericana, un choque de tradición regional. (foto)

Uruguay.- Previa del encuentro que las selecciones de Uruguay y Bahamas disputarán en Montevideo por la primera fecha de la segunda ronda de las eliminatorias para la Copa Mundial de Baloncesto de 2027. EFE

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