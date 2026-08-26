Ecuador irá al Mundial de Polonia con refuerzos que militan en el Flamengo y en el Milan

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 26 ago (EFE).- Ecuador convocó este miércoles a 21 jugadoras para el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia, que se disputará en septiembre próximo, entre las que figuran la portera Doménica Palacios, del Flamengo, de Brasil y la atacante Doménica Arboleda, del Milan de Italia.

El seleccionador ecuatoriano Eduardo Moscoso, aseguró que para convocar a cada una de las seleccionadas, analizaron el rendimiento, el profesionalismo y la proyección.

Ecuador participará por primera ocasión en un Mundial de la categoría femenina Sub-20, por lo que Moscoso resaltó que han trabajado en aspectos fundamentales como "la fortaleza mental, la mentalidad competitiva y la versatilidad táctica".

La selección suramericana formará parte del grupo C junto a Ghana, Francia y Corea Del Sur.

"Enfrentaremos a selecciones con experiencia mundialista, pero estamos preparando cada idea de juego en base del análisis que tenemos de cada uno de los equipos", añadió Moscoso.

Ecuador viajará el domingo hasta Polonia y debutará el próximo 6 de septiembre contra Ghana.

- Las convocadas:

Porteras: Doménica Palacios (Flamengo-BRA), Dayerlin Alcívar (Liga Deportiva Universitaria de Quito) y Nayely Rodríguez (Universidad Católica).

Defensas: Maite Zambrano, Rosa Estupiñán (Independiente del Valle), Scarlet Garaicoa (Barcelona), Kathleen Mendoza, Aireen Mogro y Noemí Camacho (Universidad Católica).

Centrocampistas: Fiorella Pico, Evelyn Burgos, Abigail Villacís (Independiente del Valle), Emily Vargas (Barcelona), Erika Saltos (Universidad Católica), Ros Flores y Maritxell Cazares (Liga Deportiva Universitaria de Quito).

Delanteras: Mary Guerra, Dariana Morán (Independiente del Valle), Doménica Arboleda (Milan-ITA), Xiomara Alcívar y Josenka Vélez (Liga Deportiva Universitaria de Quito). EFE