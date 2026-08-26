África se compromete a formar y retener a 3 millones de trabajadores sanitarios para 2035

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Nairobi, 26 ago (EFE).- Ministros de Salud africanos adoptaron este miércoles un plan por el que se comprometen a formar, emplear y retener en el continente a tres millones de trabajadores sanitarios adicionales para 2035 con el objetivo de "fortalecer los sistemas de salud" de África y garantizar el acceso a la sanidad.

"África se ha comprometido colectivamente a transformar uno de los pilares fundamentales de sus sistemas de salud: su personal", afirmó el director regional de la OMS para África, Mohamed Yakub Janabi, en la 17ª sesión del Comité Regional de la organización para este continente, que se celebra esta semana en Adís Abeba.

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"Al adoptar la Agenda Africana de Personal Sanitario 2026-2035, nuestros Estados miembros han reconocido que formar a los trabajadores sanitarios es solo el comienzo. También tenemos que crear las oportunidades, el apoyo y las condiciones para permitirles servir, crecer y prosperar allí donde son más necesitados", añadió Janabi en un comunicado.

Asimismo, este plan busca fortalecer los mercados laborales de los sistemas de salud africanos "mediante mejor planificación, educación, empleo y retención".

Esta agenda "exige inversiones coordinadas para garantizar que los países cuenten con la fuerza laboral competente, motivada y bien respaldada necesaria para satisfacer las crecientes necesidades de salud de África", subrayó la agencia de la ONU.

La organización aludió a la "paradoja" que define el mercado laboral sanitario africano: mientras los centros de salud se enfrentan a la escasez de personal, se estima que un millón de profesionales de la salud formados están desempleados, algo que afecta especialmente a los recién graduados.

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En varios países del continente, más de la mitad de los enfermeros, médicos y matronas que acaban de recibir su titulación no consiguen encontrar trabajo poco después de graduarse.

Esa realidad, según la OMS, demuestra "la urgente necesidad de coordinar mejor la formación de personal sanitario con la creación de empleo, una financiación sostenible y planificación a largo plazo".

Cerrar esta brecha requeriría una inversión adicional de entre 4 y 6 dólares anuales por persona, lo que generaría "importantes beneficios económicos y sociales", ya que cada dólar invertido en personal sanitario puede generar de vuelta hasta 10 dólares.

"Estos datos refuerzan la idea de que invertir en trabajadores sanitarios no es simplemente una prioridad para la salud, sino también una inversión inteligente para el futuro de África", concluyó la OMS.

Los ministros alcanzaron este compromiso después de un creciente éxodo hacia el norte global en los últimos años de trabajadores sanitarios africanos, que buscan nuevas oportunidades frente a la falta de recursos, las malas condiciones laborales y la escasez de empleo en sus países.

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La reunión de Adís Abeba, que se celebra hasta este viernes, tiene lugar además en medio de los drásticos recortes de ayuda internacional impuestos por Estados Unidos y varios países europeos desde el año pasado, que han puesto en riesgo la salud y la vida de millones de personas en todo el mundo, especialmente en África. EFE