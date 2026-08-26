Decenas de peces aparecen muertos en lago al oeste de Londres, al parecer por ola de calor

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Londres, 26 ago (EFE).- Decenas de peces han aparecido muertos en la orilla de un lago al oeste de Londres, un hecho que obedecería a la proliferación de unas algas por las olas de calor que afectaron este año a Inglaterra, según ha indicado este miércoles la Agencia de Medio Ambiente (EA, por sus siglas en inglés).

Los expertos de la EA estiman que la presencia de algas ha provocado una caída en el nivel de oxígeno del agua del lago conocido como Ruislip Lido.

El concejal Philip Corthorne, del Ayuntamiento de Hillingdon, al que pertenece el barrio de Ruislip, dijo que el lago ha sido cerrado a la pesca para preservar la fauna acuática mientras se llevan a cabo trabajos de aireación para insuflar oxígeno en el agua, una tarea que puede llevar varios días.

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El proceso de aireación genera movimiento en el agua, lo que evita que ésta se estanque, por lo que facilita la vida de los peces y favorece la supervivencia de bacterias beneficiosas al controlar el crecimiento de las algas.

La sucesión sin precedentes de olas de calor y la falta de precipitaciones de los últimos meses han dado lugar al mes de julio más seco en 190 años y han llevado a casi tres cuartas partes de Inglaterra y a la totalidad de Gales a una declaración oficial de sequía.

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Muchas zonas del país se enfrentan a escasez de agua, ya que los niveles de los embalses han descendido al 62,6 %, un 16,3 % por debajo de lo habitual para esta época del año, según datos oficiales. EFE