Aumentan a cuatro los niños muertos en un ataque de Ucrania a un centro infantil en la región rusa de Krasnodar

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El número de muertos a causa de un ataque "masivo" con drones perpetrado el lunes por las fuerzas ucranianas contra un centro de acogida infantil en la provincia rusa de Krasnodar ha aumentado a cuatro, según han informado este miércoles las autoridades de Rusia.

"Lamentablemente, hemos tenido conocimiento de una cuarta víctima mortal: una niña de 14 años. Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Es imposible encontrar palabras que puedan aliviar el dolor de esta pérdida", ha afirmado en un comunicado difundido en redes sociales.

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La comisaria rusa para los derechos de la Infancia, Maria Lvova-Belova, ha señalado que los menores fallecidos tienen edades comprendidas ente los 13 y los 16 años. Además, ha explicado que varios más han resultado heridos y han tenido que ser hospitalizados tras sufrir quemaduras.

El lunes, el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, especificó que "los restos de un dron cayeron sobre un centro infantil privado" en la región. Además, sumó otros dos adultos heridos, así como daños en edificios residenciales y un bloque de pisos en construcción por la caída de restos de drones sobre ellos.

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