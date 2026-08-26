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Muere el antropólogo Joan Prat a los 79 años

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El antropólogo Joan Prat falleció este martes a los 79 años, informa este miércoles en un comunicado la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, de la que era catedrático emérito.

Prat, nacido en Celrà (Girona) en 1947, era licenciado y doctorado en Filosofía, y fue fundador del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la URV.

Su trayectoria incluye más de 200 artículos científicos y 20 libros, así como la Medalla Narcís Monturio de la Generalitat en 2003 y la Medalla de Honor de la Xarxa Vives d'Universitats en 2021.

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