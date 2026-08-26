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Rusia y Ucrania trabajan para un intercambio "grande" de prisioneros de guerra

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Rusia y Ucrania trabajan para llevar a cabo un intercambio de una gran cantidad de prisioneros de guerra, que continúe la dinámica de las últimas semanas cuando se ha logrado el canje de más de 200 personas.

Las partes están ultimando la lista de presos para otro intercambio de prisioneros de guerra "bastante grande", ha señalado la comisionada rusa de Derechos Humanos, Yana Lantratova, en declaraciones a la agencia rusa TASS.

"Estamos preparando otro intercambio de prisioneros de guerra bastante grande, y las listas se están acordando", ha concretado.

Hace una semana, el pasado 19 de agosto, Rusia y Ucrania anunciaron un nuevo intercambio de prisioneros que implicó a un total de 206 prisioneros de guerra, 103 por cada bando. Más recientemente, este lunes, coincidiendo con las celebraciones de la independencia ucraniana, Kiev confirmó el canje de diez prisioneros.

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En los últimos años se han producido unos 70 intercambios de este tipo en los últimos años, en uno de los escasos puntos de acercamiento entre Kiev y Moscú.

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