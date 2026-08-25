Trump insiste en que Corea del Sur no apoya su política sobre "desnuclearización" de Irán

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Washington, 25 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que Corea del Sur ha rechazado apoyar la política que mantiene respecto a la "desnuclearización" de Irán.

"Hace poco pregunté al presidente de Corea del Sur si querían unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y respondieron: '¡No, gracias!'", escribió el mandatario en su red Truth Social.

En el mensaje, Trump recuerda también que dio instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, "para que redujera sustancialmente los ejercicios militares conjuntos" porque son costosos "y gran parte de los gastos los asume Estados Unidos de América (¡como de costumbre!)".

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Tal y como ya dijo el pasado 16 de agosto cuando anunció la reducción de los ejercicios militares, el mandatario vinculó esta decisión con su "excelente relación con Kim Jong-un, de Corea del Norte".

El presidente de Estados Unidos considera que los ejercicios conjuntos con Corea del Sur "envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, durante todo el mandato de Donald J. Trump como presidente, se ha mostrado respetuoso y sin intenciones agresivas".

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El mensaje en Truth Social llega un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordara con el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Cho Hyun, la "estrecha coordinación" entre los dos países.

Rubio destacó con su homólogo surcoreano, en conversación telefónica, la necesidad de que "ambos países mantengan una estrecha coordinación en los asuntos que son fundamentales" para su alianza, según un comunicado del portavoz de la Secretaría de Estado, Tommy Pigott. EFE

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