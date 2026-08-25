Bardem: Todos tenemos una mochila y depende de nosotros quitarle peso para nuestros hijos

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Madrid, 25 ago (EFE).- Javier Bardem regresa al cine español con 'El ser querido', una película dirigida por Rodrigo Sorogoyen en la que se pone en la piel de un padre ausente. "Todos tenemos una historia, una mochila y depende de nosotros ir quitando los pesos que no queramos para nuestros hijos", afirma en una entrevista con EFE.

A su juicio, eso es algo que tiene que ver "con hacerse uno muchas preguntas y saber que no tienes todas las respuestas". Bardem ve a su personaje como alguien que quiere mejorar, pero que no ha sido educado para pedir perdón, ni para tomar responsabilidades.

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En 'El ser querido', que llega este miércoles a los cines españoles tras su estreno en el festival de Cannes, Bardem se pone en la piel de un violento director de cine y padre ausente. "Todos tenemos una historia, una mochila y depende de nosotros ir quitando los pesos que no queramos para nuestros hijos", afirma.

"Ese es el problema generacional que ha sufrido, que no fue educado para ser consciente del dolor que puede provocar", destaca el ganador de un Óscar.

A Bardem, lo que le llamó la atención del personaje fueron sus contradicciones y la capacidad de conexión con la realidad: "Esta es una historia de abandono. Todos hemos sentido el abandono en algún momento de nuestra vida, incluso a veces por nosotros mismos. Para sentirse involucrado con la historia no hace falta haber sido abandonado por tu padre", destaca el actor.

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Es la primera vez que actúa para Sorogoyen, quien vuelve con este filme después de su éxito con 'As bestas' (2022), que obtuvo nueve premios Goya incluyendo el de Mejor Película, queriendo ofrecer "al espectador cosas distintas", pues considera "aburrido" hacer otro thriller.

No hay thriller aquí, pero sí una gran tensión en la historia de Esteban Martínez, un director de cine exitoso que regresa a España para rodar una película y quiere que la protagonice su hija Emilia Vera (Victoria Luengo), una actriz sin carrera a quien lleva trece años sin ver.

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Para el actor, este ha sido su primer trabajo con Sorogoyen, pero Victoria Luengo ya conocía al director de la serie 'Antidisturbios' (2020). Estos dos trabajos, separados por seis años, han sido muy distintos para la actriz.

Con Emilia, Luengo dice haber podido conectar con parte de sus vivencias "como mujer" para intentar comprender "qué ocurre cuando hay esta ausencia de un progenitor".

"Somos una combinación de cómo nos hemos criado, de quién nos ha acompañado, del cariño y de la ausencia de ese cariño. Un abandono te configura una manera de ser. Somos todas esas luces y sombras que provocan los lugares en los que crecemos", apunta Luengo.

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El personaje de Martínez es un hombre dominado por el ego, pero sobre todo, destaca Sorogoyen, "por la violencia".

'El ser querido' se une a la ola de películas que se adentran en el mundo del cine a nivel narrativo. Esta es una corriente que para Sorogoyen tiene relación con la falta de ideas: "A día de hoy proliferan 'remakes', secuelas, Spiderman 18, cosas que no puedo entender y que no me interesan, pero puede ser justo porque nos faltan ideas que recurrimos a nosotros mismos".

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Con esta película, Bardem podría hacer carrera para el Óscar, después de que el filme haya cerrado su distribución en Estados Unidos y Canadá y una amplia gira de invierno por festivales de Norteamérica relevantes dentro del circuito de la temporada de premios.

Bardem, que vuelve a actuar para un director español después de varios estrenos internacionales -acaba de estrenar la serie 'Cape Fear' y tiene en cartera la tercera parte de 'Dune' y 'Búnker', que presentará en el Festival de Venecia junto a Penélope Cruz-, reivindica su país.

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"Siempre he vivido en España, es aquí donde quiero estar y que mis hijos crezcan", dice y continúa: "Es aquí donde vivo, donde cotizo, donde me preocupa más lo que pasa a todos los niveles y es donde está mi familia, mis hermanos, mis amigos".

Por su parte, su compañera de reparto también acompaña este sentimiento: "Tenemos que estar muy orgullosos del cine que tenemos y de cómo está llegando, abriendo fronteras y llegando a muchos lugares", concluye Luengo. EFE

(Foto)(Vídeo)(Audio)