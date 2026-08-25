Finnair mantiene cancelados hasta marzo de 2027 sus vuelos a Dubái por la guerra en Irán

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Helsinki, 25 ago (EFE).- La aerolínea finlandesa Finnair anunció este martes que mantiene cancelados sus vuelos a Dubái, la ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos (EAU), hasta el 27 de marzo de 2027 debido a la inestable situación en la región por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

"Finnair no volará a Dubái durante la temporada de invierno, del 25 de octubre de 2026 al 27 de marzo de 2027, debido a la inestable situación de seguridad que persiste en Oriente Medio", señaló en un comunicado.

Según la aerolínea, esta decisión obedece a que "no se vislumbran indicios claros de mejora" en la región, donde la guerra entre Estados Unidos e Irán continúa por sexto mes consecutivo.

Finnair señaló que seguirá monitoreando la situación y realizará los cambios necesarios en las rutas o las operaciones de vuelo cuando sea posible.

La compañía, cuyo principal accionista es el Estado finlandés, canceló por primera vez sus vuelos a Dubái y Doha, capital de Catar, el pasado 28 de febrero, día en el que Estados Unidos e Israel lanzaron sus primeros ataques conjuntos contra Irán.

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Aunque la empresa planeaba iniciar próximamente los vuelos a Dubái, un destino adonde vuela sólo entre octubre y marzo, el alargamiento del conflicto le llevó a cancelar toda la temporada invernal ya que la guerra supone un riesgo para la seguridad de los vuelos comerciales en la zona, según Finnair. EFE