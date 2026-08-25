Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Finnair mantiene cancelados hasta marzo de 2027 sus vuelos a Dubái por la guerra en Irán

Guardar

Helsinki, 25 ago (EFE).- La aerolínea finlandesa Finnair anunció este martes que mantiene cancelados sus vuelos a Dubái, la ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos (EAU), hasta el 27 de marzo de 2027 debido a la inestable situación en la región por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

"Finnair no volará a Dubái durante la temporada de invierno, del 25 de octubre de 2026 al 27 de marzo de 2027, debido a la inestable situación de seguridad que persiste en Oriente Medio", señaló en un comunicado.

Según la aerolínea, esta decisión obedece a que "no se vislumbran indicios claros de mejora" en la región, donde la guerra entre Estados Unidos e Irán continúa por sexto mes consecutivo.

Finnair señaló que seguirá monitoreando la situación y realizará los cambios necesarios en las rutas o las operaciones de vuelo cuando sea posible.

La compañía, cuyo principal accionista es el Estado finlandés, canceló por primera vez sus vuelos a Dubái y Doha, capital de Catar, el pasado 28 de febrero, día en el que Estados Unidos e Israel lanzaron sus primeros ataques conjuntos contra Irán.

PUBLICIDAD

Aunque la empresa planeaba iniciar próximamente los vuelos a Dubái, un destino adonde vuela sólo entre octubre y marzo, el alargamiento del conflicto le llevó a cancelar toda la temporada invernal ya que la guerra supone un riesgo para la seguridad de los vuelos comerciales en la zona, según Finnair. EFE

Últimas Noticias

Gobierno de Trump planea el regreso de diplomáticos evacuados a Oriente Medio, según NYT

Infobae

La tasa de informalidad laboral en México aumenta a 55,1 % en el segundo trimestre de 2026

Infobae

La Policía de India usa cañones de agua en nuevas protestas por la filtración de preguntas de exámenes

La Policía de India usa cañones de agua en nuevas protestas por la filtración de preguntas de exámenes

Aplazado por tercera vez el inicio del juicio en EEUU contra un acusado por el atentado de Lockerbie en 1988

Infobae

Dos astronautas inician paseo espacial para mejorar la comunicación con Tierra de la EEI

Infobae