Martes, 25 de agosto de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 25 ago (EFE).-

Washington.- Ante el recrudecimiento de la guerra comercial y política entre Canadá y EE.UU., y en un ambiente de conflicto existencial, el Gobierno canadiense está empezando a planificar medidas económicas que sirvan para contrarrestar la última ronda de aranceles impuestos por la Administración del presidente Donald Trump.

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Neuhardenberg (Alemania).- El Gobierno de coalición de Alemania, formado por conservadores y socialdemócratas, celebra en el castillo de Neuhardenberg, en el estado federado de Brandeburgo, su tradicional reunión de verano antes del inicio del nuevo curso político para analizar los retos de cara a otoño, entre ellos la mermada competitividad en la industria y las tecnologías clave.

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Bratislava.- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se reúne en Bratislava con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico.

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Miami (EE.UU.).- Amnistía Internacional (AI) entrega 27.000 cartas escritas para el artista y expreso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara durante los cinco años que estuvo encarcelado en Cuba, de donde salió el pasado 18 de julio para viajar a Miami, en un evento en una galería de esa ciudad en el que hablará del arte como herramienta para el cambio social.

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Miami (EE.UU.).- El candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, realiza un anuncio en la Torre de la Libertad (Freedom Tower), emblemática para exiliados de Cuba, mientras intenta persuadir a los votantes latinos con su apoyo a la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la región.

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Ciudad de México.- La seguridad y, sobre todo, la percepción que tienen de ella los viajeros se ha convertido en un factor de competencia entre los destinos turísticos mexicanos: mientras estados golpeados por episodios de violencia buscan contener su impacto con operativos y promoción, otros hacen de la seguridad una ventaja para atraer visitantes y eventos.

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Lima.- El expresidente peruano Olllanta Humala (2011-2016) conversa con la prensa extranjera acreditada en Perú tras salir de la cárcel, al lograr que se anulase el proceso por el que fue condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales.

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Estación Espacial Internacional (EEI).- Dos astronautas de la NASA realizan una caminata espacial de casi siete horas en la Estación Espacial Internacional (EEI) para realizar tareas de mantenimiento rutinario, incluidos los preparativos para la futura desorbitación del laboratorio espacial.

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Guangxi (China).- El tifón Narra obligó a trasladar preventivamente a más de 54.000 personas en la región meridional china de Guangxi tras provocar lluvias torrenciales, inundaciones y crecidas de ríos, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante la previsión de que el sistema toque tierra entre esta noche y la mañana del miércoles.

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Cox's Bazar (Bangladés).- La comunidad rohinyá en los campamentos de Cox's Bazar (Bangladés) conmemora este martes el noveno aniversario del éxodo masivo de esta minoría musulmana desde Birmania (Myanmar) al país vecino tras una campaña militar investigada por constituir un posible genocidio, con más de 1,2 millones refugiados sin una vía efectiva de retorno.

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Jonggol (Indonesia).- El fenómeno meteorológico El Niño está provocando condiciones de sequía prolongadas e incrementando el riesgo de incendios forestales en algunos países del sudeste asiático, como Indonesia.

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Seúl.- Seúl acoge del 25 al 27 de agosto la exhibición de vehículos eléctricos EV Trend Korea 2026, cita que reúne a varias compañías dedicadas al desarrollo y la comercialización de vehículos eléctricos, y que este año se desarrolla bajo el lema "Un nuevo estilo de vida comienza con los vehículos eléctricos".

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Berlín.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica los datos detallados del PIB germano en el segundo trimestre.

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Putrajaya (Malasia).- La ciudad de Putrajaya registró este martes una calidad del aire insalubre, ya que el índice de contaminación atmosférica (ICA) alcanzó los 156 puntos sobre las 10 de la mañana hora local.

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Denpasar (Indonesia).- Cientos de musulmanes en la ciudad de Denpasar, en la isla de Bali, celebraron este martes la festividad de Mawlid, una celebración tradicional que conmemora el nacimiento del profeta Mahoma.

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Madrid.- El director Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem y Victoria Luengo hablan con EFE de 'El ser querido', película que se estrena este miércoles en salas y que cuenta la historia de un aclamado director de cine y su hija, una actriz sin éxito.

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Aracataca (Colombia).- En Aracataca, pueblo natal de Gabriel García Márquez, el Tren de la Cultura se detiene en la estación inmortalizada por la pluma del nobel donde lo esperan decenas de niños para subirse al vagón que los acerca al arte, una iniciativa que recorre las comunidades aledañas a las vías férreas del norte de Colombia.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La argentina Maia Reficco y el español Fernando Lindez protagonizan 'The Last Sunrise', un romance de verano que encuentra en los paisajes de Mallorca algo más que un escenario y que aborda, entre historias de amor, enfermedad y pérdida, la necesidad de preservar la isla frente al turismo excesivo.

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Zeist (Países Bajos).- La Federación de Fútbol de Países Bajos (KNVB) presenta al exfutbolista y exentrenador del FC Barcelona Xavi Hernández como nuevo seleccionador.

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Pekín.- Los Juegos de Robots Humanoides de Pekín afrontan una nueva jornada de finales, con pruebas que van desde los relevos, el salto de altura o el tira y afloja hasta el breakdance y el baile de salón, además de desafíos que trasladan a las máquinas a supermercados y líneas industriales.

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cdp/alm/EFE

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