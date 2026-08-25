El calor pone en aviso a Mallorca y Valencia y las lluvias a Asturias

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Las altas temperaturas pondrán este martes en aviso a Mallorca y Valencia en un día en el que se registrarán lluvias en Asturias y el nordeste de Galicia y un descenso notable de las máximas en el Cantábrico oriental, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El organismo estatal prevé que mañana se registre un tiempo estable en buena parte de la Península y Baleares por la influencia de las altas presiones. No obstante, ha precisado que los cielos seguirán nubosos o muy nubosos en el noroeste, el Cantábrico y el oeste del Sistema Central. Por allí habrá precipitaciones débiles o moderadas e intermitentes, que en Asturias y el nordeste de Galicia pueden ser fuertes y acompañadas de tormenta.

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En lo que se refiere a Baleares y al resto de la Península, el pronóstico recoge que habrá cielos poco nubosos, aunque con nubosidad alta. En este marco, se esperan algunas nubes bajas matinales asociadas a brumas en la mitad oeste peninsular y mayor presencia de nubosidad cuanto más hacia el noroeste por la tarde. En Canarias, los cielos estarán poco nubosos o despejados.

Asimismo, es posible la formación de brumas matinales en Galicia, el sudoeste, el Estrecho, litorales del nordeste y no se puede descartar que también se registren estas brumas matinales en zonas de montaña de la mitad occidental. En Alborán habrá calima débil.

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En lo que se refiere a las temperaturas, AEMET ha avanzado que las máximas bajarán en Galicia, el Cantábrico, incluso de forma notable y la meseta norte y que subirán en Baleares y el resto de la Península, especialmente en los litorales mediterráneos y Andalucía. De esta forma, se podrán superar los 35ºC en los prelitorales de Valencia, la vega del Segura y Baleares.

En el otro extremo, las mínimas bajarán de forma generalizada y el descenso será más acusado en la mitad este peninsular. En Canarias apenas habrá cambios en las temperaturas.

Por último, el organismo estatal ha indicado que mañana el viento será en general del suroeste en la Península y Baleares, flojo o moderado. Podrían registrarse intervalos fuertes en la mitad norte y con tendencia a amainar al final de la tarde. En el litoral mediterráneo y Baleares, el viento será moderado de componente sur a partir de las horas centrales; en el Cantábrico, también será moderado de componente oeste y en Alborán soplará un poniente moderado. Además, el alisio en Canarias soplará moderado.

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