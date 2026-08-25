Las grandes potencias están descubriendo los límites de su poder, dice Guterres

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Londres, 25 ago (EFE).- El estancamiento de Estados Unidos en su conflicto frente a Irán y la invasión rusa de Ucrania han puesto de manifiesto los límites del poder de las grandes potencias, afirmó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

En una entrevista con el Financial Times publicada este martes, Guterres -cuyo mandato está por terminar tras una década al frente de la ONU- describió un mundo que se está volviendo a configurar por el declive de la hegemonía de EE.UU., el ascenso de nuevas potencias y las experiencias de conflictos iniciados por decisión propia.

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"Es hora de que las grandes potencias comprendan los límites de su poder. Si observamos lo ocurrido recientemente, la capacidad de las grandes potencias para imponer su voluntad o su fuerza en diversas situaciones se ha visto gravemente limitada", subrayó.

"Miremos lo que pasó con Rusia y Ucrania", señaló, refiriéndose a la invasión de 2022, que Moscú estimaba que duraría apenas unos días.

"Miremos lo que ha sucedido con Estados Unidos e Irán", dijo Guterres en referencia a que Washington esperaba que Teherán capitulara tras el ataque del pasado febrero, pero seis meses después el régimen iraní resiste y ha cerrado el estrecho de Ormuz.

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"Las grandes potencias deben entender que las cosas han cambiado; el peso de los distintos países ha variado", resaltó Guterres, que observa estos reveses como parte de la transición desde el orden liderado por EE.UU. tras la Guerra Fría hacia un mundo multipolar.

El exprimer ministro portugués, de 77 años, restó importancia a la idea de que el Consejo de la Paz del presidente de EE.UU., Donald Trump, pudiera ser rival al Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de la Paz es el grupo de líderes internacionales creado con el fin de conseguir un acuerdo entre Israel y la organización palestina Hamás.

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"Con todas las dificultades que puedan existir (para la ONU), la verdad es que, si observamos lo que ocurre en Gaza, las medidas adoptadas y los progresos realizados, seamos sinceros: no es la ONU la que debe preocuparse. Son otros los que deberían preocuparse por lo que están haciendo", señaló.

Guterres reconoció que ha sido difícil mediar en las guerras de Ucrania, Gaza e Irán.

El Consejo de Seguridad ha estado "prácticamente paralizado", afirmó, ya que EE.UU. y Rusia -dos de las cinco potencias con derecho a veto- lo han bloqueado mientras perseguían sus propios objetivos.

Asimismo, admitió que la ONU ha quedado relegada a un segundo plano en la guerra civil en Sudán, dado que actores externos con intención de sabotear el proceso se han aprovechado del bloqueo del Consejo de Seguridad para intervenir en los combates.

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"Ahora impera una sensación de impunidad", declaró. "Nuestra capacidad de influencia se ha visto drásticamente mermada" por la falta de un Consejo de Seguridad capaz de exigir a los países que "se comporten (o) serán sancionados".

Sin embargo, negó haberse apartado de la mediación. "Hoy en día, la mediación es extremadamente difícil y los resultados son limitados. Pero no nos rendimos", añadió. EFE