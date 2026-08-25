El PIB de Alemania creció un 0,3% en el segundo trimestre, una décima más de lo estimado

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El producto interior bruto (PIB) de Alemania registró una expansión del 0,3% en el segundo trimestre de 2026 respecto de los tres meses anteriores, lo que representa una décima más del ritmo de crecimiento estimado inicialmente por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

De este modo, a pesar del impacto del conflicto en Oriente Próximo en el trimestre, el crecimiento observado de la mayor economía europea entre abril y junio fue apenas una décima inferior al 0,4% del primer trimestre y mantiene el impulso de la recuperación iniciada a finales del año pasado.

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"La economía alemana mantiene el dinamismo de crecimiento observado a principios de año", ha comentado Ruth Brand, presidenta de Destatis, destacando que, "al igual que en el primer trimestre, el crecimiento se debió principalmente a la evolución positiva de las exportaciones".

De este modo, el desempeño económico de Alemania en el segundo trimestre de 2026 se situó ligeramente por debajo del promedio europeo, ya que la zona euro creció un 0,4% y el conjunto de la UE un 0,5%.

Entre las principales economías de los Veintisiete, el mayor crecimiento del PIB entre abril y junio se registró en España (+0,7%), mientras que la expansión económica de Francia e Italia fue del 0,2% en ambos casos. En Estados Unidos, el PIB aumentó un 0,4% en el primer trimestre de 2026.

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A pesar del mejor comportamiento de lo esperado de la economía en el segundo trimestre, el Bundesbank ha advertido de que el impacto en la actividad de la caída del caudal de agua de los principales ríos de Alemania a causa de la sequía que afecta a Europa podría "ralentizar temporalmente" la recuperación de la mayor economía del Viejo Continente.

De este modo, si bien la entidad considera que la economía alemana inicia la segunda mitad de 2026 con una tendencia cíclica subyacente "bastante sólida", persisten factores de estrés, advirtiendo de que "el marcado período de sequía añade restricciones adicionales de forma temporal".

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En este sentido, la limitada disponibilidad de rutas de transporte fluvial y el fuerte aumento de los costes de transporte podrían "obstaculizar significativamente" la producción industrial y el incremento de las exportaciones.

"Los bajos niveles de agua también están ejerciendo una marcada presión sobre la actividad económica general en el tercer trimestre", afirma el Bundesbank en su boletín de agosto, donde apunta que las consecuencias del menor caudal de agua en los principales ríos del país "podrían ralentizar temporalmente la recuperación de la economía alemana".

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CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES

Como ya sucedió en el primer trimestre, el comercio exterior de Alemania creció sustancialmente entre abril y junio, cuando las exportaciones de bienes y servicios aumentaron un 2% con respecto al primer trimestre de 2026, principalmente por el aumento de las exportaciones de bienes (+2,6%), mientras que las de servicios se mantuvieron sin cambios en comparación con el trimestre anterior.

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De su lado, las importaciones de bienes registraron un aumento significativo del 2,1%, pero las importaciones de servicios solo experimentaron un incremento moderado del 0,3%. En general, las importaciones aumentaron un 1,5% con respecto al primer trimestre de 2026.

Por el contrario, la formación bruta de capital fijo en el segundo trimestre de 2026 disminuyó un 0,2%, mientras que el crecimiento del gasto en consumo final fue del 0,1%, incluyendo un ligero aumento del 0,1% tanto en el gasto en consumo final de los hogares como del Gobierno.

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Por otro lado, Destatis ha indicado que aproximadamente 45,7 millones de personas trabajaban en Alemania en el segundo trimestre de 2026, lo que implica una disminución de 212.000 ocupados (-0,5%) en comparación con el segundo trimestre de 2025.

En el sector servicios, el empleo disminuyó por primera vez desde la crisis de la Covid-19, mientras que, igual que en los trimestres anteriores, el número de personas empleadas en la industria manufacturera y la construcción disminuyó considerablemente.