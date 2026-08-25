El tifón Saudel se debilita, pero dejará lluvias y viento en Taiwán desde este jueves

Guardar

Pekín, 25 ago (EFE).- El tifón Saudel mostraba este martes señales de debilitamiento, aunque sus bandas exteriores podrían dejar lluvias fuertes y vientos intensos en Taiwán desde este jueves, antes de que el sistema alcance el viernes su punto más cercano a la isla, informó la Administración Meteorológica Central taiwanesa.

A las 08.00 hora local (00.00 GMT), Saudel se encontraba unos 980 kilómetros al este de Taipéi y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 18 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora cerca de su centro.

PUBLICIDAD

El radio del tifón se redujo hasta unos 220 kilómetros, frente a los 250 kilómetros del día anterior, y sus vientos máximos también bajaron respecto a la víspera, cuando alcanzaban 184 kilómetros por hora, según la agencia CNA.

La Administración Meteorológica indicó que Saudel se mueve bajo la influencia de un sistema de altas presiones del Pacífico, lo que reduce la probabilidad de que toque tierra en Taiwán, aunque sus bandas externas aún podrían provocar lluvias y rachas fuertes de viento.

PUBLICIDAD

El organismo prevé que el impacto sobre la isla comience a sentirse desde la tarde del jueves y que el tifón pase más cerca de Taiwán el viernes, aunque todavía se mantiene la vigilancia sobre su trayectoria.

Antes de acercarse a Taiwán, Saudel avanzaba este martes hacia Okinawa, en el sur de Japón, donde obligó a evacuar a miles de personas y a cerrar escuelas ante la previsión de vientos intensos y lluvias torrenciales.

Mientras tanto, Taiwán seguía afectada este martes por un sistema de vientos del suroeste, que mantiene elevados niveles de humedad y avisos por lluvias fuertes o muy fuertes en distintas zonas del sur, el este, el centro y la costa norte.

PUBLICIDAD

Las alertas más relevantes estaban vigentes en Tainan, Kaohsiung y Pingtung, en el sur, y en áreas montañosas de Taitung, en el este, donde podrían registrarse acumulados superiores a 200 milímetros en 24 horas o más de 100 milímetros en tres horas.

El temporal también afectó al transporte: varias aerolíneas ajustaron o cancelaron vuelos entre Taiwán y Okinawa mientras cuatro rutas de ferris y 55 servicios marítimos fueron suspendidos el lunes por las malas condiciones del mar, informó la agencia oficial CNA.

PUBLICIDAD

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sureste de China y en Taiwán durante el verano y el otoño, cuando las cálidas aguas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que en ocasiones provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y la actividad económica. EFE