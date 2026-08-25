Hallan en Turquía escultura de 11.000 años que representa a una persona sobre un leopardo

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Ankara, 25 ago (EFE).- El ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, anunció este martes el hallazgo en Karahantepe (sureste del país) de una escultura de unos 11.000 años de antigüedad que representa a una persona a lomos de un leopardo.

Ersoy, quien informó del descubrimiento en una publicación en redes sociales, explicó que la pieza, de unos 70 centímetros de altura, combina en una misma composición una figura humana y otra animal, en un estilo que, según el ministro, no se había encontrado hasta ahora.

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"En Karahantepe hemos sacado a la luz una escultura única de 11.000 años de antigüedad", indicó en su mensaje.

La pieza fue descubierta en el mismo lugar donde fue colocada hace aproximadamente 11.000 años, sobre un banco que se extiende a lo largo de la pared de una estructura de unos tres metros de diámetro, agregó Ersoy.

La excavación de Karahantepe forma parte de los trabajos arqueológicos que Turquía desarrolla para investigar el Neolítico de la región de Alta Mesopotamia, una zona que comprende las tierras altas y la gran llanura del noroeste de Irak, el noreste de Siria y, también, el sureste de Turquía.

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"Creo que este descubrimiento, que abre la puerta a nuevas preguntas sobre los períodos más tempranos de la historia de la humanidad, provocará un amplio eco en el mundo científico", vaticinó el ministro.

Karahantepe se encuentra a unos 50 kilómetros de la ciudad de Şanliurfa y el yacimiento fue descubierto en 1997, aunque las excavaciones sistemáticas comenzaron en septiembre de 2019.

El sitio es considerado, junto con Göbeklitepe, uno de los yacimientos neolíticos más antiguos conocidos del mundo.

Göbeklitepe se encuentra a unos 18 kilómetros de Şanlıurfa y, al igual que Karahantepe, ha aportado información importante sobre las sociedades que habitaron la región durante las primeras fases del Neolítico.

Karahantepe ya fue escenario de otro hallazgo destacado en 2023, cuando los arqueólogos encontraron una estatua humana de casi 2,5 metros de altura, considerada entonces la mayor conocida de ese periodo.EFE