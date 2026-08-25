Rusia tilda de "propaganda de mala calidad" los informes de Francia sobre presunta injerencia electoral

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El Ministerio de Exteriores de Rusia ha tildado este martes de "propaganda antirrusa de mala calidad" los recientes informes elaborados por las autoridades francesas sobre presuntas injerencias rusas de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

"No es ningún secreto que París no solo presenta deliberadamente a Rusia como un enemigo, sino que también intenta culpar a nuestro país de sus numerosos errores de cálculo y fracasos, tanto en economía como en política exterior", ha señalado la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova.

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En este sentido, ha asegurado que el último informe elaborado por la agencia francesa responsable de luchar contra las interferencias digitales extranjeras, Viginum, es "la última artimaña" de París "para manipular a la opinión pública".

"Para muchos candidatos, la carrera presidencial exige hacer declaraciones contundentes sobre la lucha contra la 'amenaza rusa' y apoyar al régimen de Kiev como parte de su 'programa obligatorio'", ha dicho Zajarova, instando así a la población francesa a tener "sentido común", según ha recogido la agencia de noticias TASS.

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Viginum confirmó recientemente una operación de desinformación dirigida contra el candidato presidencial Gabriel Attal, del partido Renacimiento, atribuyéndola al grupo prorruso Matriochka, que tenía como objetivo publicar contenido falso de manera coordinada en la sección de respuestas de usuarios en redes sociales de medios, organismos internacionales, instituciones gubernamentales, partidos políticos o figuras públicas.

Un informe publicado en 2024 por Viginum apunta a que este 'modus operandi' busca desacreditar a los países occidentales a través de narrativas prorrusas. Las recientes campañas atribuidas a este grupo también se han detectado contra candidatos presidenciales como el centroderechista Édouard Philippe, alcalde de El Havre, y contra Raphael Glucksmann, eurodiputado y potencial candidato a los comicios por la formación humanista Plaza Pública.

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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ya advirtió en junio de las amenazas que suponía la injerencia extranjera de cara a las elecciones tras la apertura de una investigación por los mismos motivos contra candidatos de La Francia Insumisa (LFI) durante los comicios municipales de marzo, en este caso vinculado presuntamente a la empresa israelí 'Blackcore'.