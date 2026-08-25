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Al menos un muerto y cinco heridos en ataques de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod

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Al menos una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas este martes en un ataque perpetrado por las fuerzas de Rusia contra la región de Bélgorod, situada en la frontera con Ucrania, según han informado las autoridades locales.

"Una mujer perdió la vida debido a la detonación de un dron en la localidad de Gora-Podol, en el distrito de Gráivoron", han indicado en un mensaje difundido a través de Telegram, donde han especificado que otra mujer ha sufrido graves heridas de metralla en el muslo y en cuello en la ciudad de Shebekino.

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"Está siendo trasladada a un hospital regional", han aclarado, antes de afirmar que también un vehículo se ha visto alcanzado por un dron en Oktiabrski, donde varias personas han resultado heridas, a las que hay que sumar orto herido en Proletarski.

Las tropas ucranianas han intensificado estos ataques contra territorio ruso en un intento por desviar la atención de las tropas rusas de la línea de frente en el este de Ucrania, donde continúan avanzando en el marco de una invasión que comenzó hace ya más de cuatro años.

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Las regiones rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.

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