Gobierno de Trump planea el regreso de diplomáticos evacuados a Oriente Medio, según NYT

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Nueva York, 25 ago (EFE).- El Gobierno de Donald Trump planea el regreso de sus diplomáticos evacuados de sus embajadas en Oriente Medio, según informó este martes The New York Times, lo que apunta a que Washington no prevé otra escalada del conflicto a corto plazo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos está preparando el regresos de su personal en el exterior, algo que, según un documento interno obtenido por el Times, podría comenzar esta misma semana.

Este informe recoge que primero está previsto que se restablezca el personal en las embajadas de Israel, Líbano, Arabia Saudí, Catar, Jordania, Omán, Irak y Kuwait.

El personal del servicio exterior estadounidense abandonó la región antes y durante las primeras semanas de la guerra, que comenzó con los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Los primeros en abandonar fueron los de Israel, que lo hicieron una semana antes de los ataques, y el resto fueron evacuados a medida que Teherán respondía a la ofensiva con bombardeos contra bases estadounidenses en la región.

La decisión del Departamento de Estado llega en un momento de estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que apunta a que, aunque no se resuelva en el corto plazo, Washington no prevé que se reanuden los ataques a gran escala entre ambos países.

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De hecho, la estrategia del Gobierno de Trump ha virado hacia una nueva herramienta de presión: el bloqueo económico.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció la vispera el inicio de la operación Paria Económico para cortar "todas las opciones económicas" de Irán con el objetivo de elevar la presión con sanciones contra la República Islámica.

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Según explicó, el Departamento que dirige ha identificado "todos los nodos, facilitadores y redes que Irán ha utilizado para el contrabando de petróleo y eludir sanciones" y avanzó que "nadie está exento" de ser objetivo de sanciones indirectas por negociar con el régimen iraní.

Además, anunció nuevas sanciones a "más de sesenta entidades, individuos y buques en todo el mundo que permiten al régimen iraní adquirir tecnología nuclear y de misiles ilícita, llevar a cabo ciberoperaciones y generar ingresos petroleros". EFE