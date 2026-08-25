Expresidente Humala compara equipo fiscal Lava Jato con escuadrón de la muerte de Fujimori

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Lima, 25 ago (EFE).- El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) comparó este martes al equipo de fiscales del caso Lava Jato, que lo llevaron a ser condenado a 15 años de cárcel en un proceso que luego fue declarado ilegal, con el grupo militar encubierto Colina, el escuadrón de la muerte por cuyas matanzas fue condenado el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

"Me hacen recordar al grupo Colina, que fue creado para una finalidad que luego se pervirtió. Cada uno cometió sus asesinatos por encargo, unos con la pluma pervirtieron el código procesal penal y los otros con los fusiles y armas que le dio el Estado", sostuvo el exmandatario en un encuentro con la prensa extranjera acreditada en Perú.

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Humala se sumó a las críticas de otras fuerzas políticas contra el equipo especial de fiscales conformado en el Ministerio Público peruano para investigar las ramificaciones del caso Lava Jato en Brasil, a raíz de los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en numerosos países de Latinoamérica para que se le adjudicasen obras.

El exgobernante consideró que en Perú ha habido una cacería contra políticos como él, que se define contestatario al régimen económico liberal que impera en el país, mientras los empresarios involucrados nunca tocaron la cárcel, si bien reconoce que hay casos de corrupción con políticos implicados que "deben asumir las consecuencias de sus actos".

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Humala, que lleva más diez años procesado en distintos casos, salió de prisión el 31 de julio tras pasar catorce meses en la cárcel producto de una condena de 15 años por supuesto lavado de dinero en la financiación de sus campañas electorales, un fallo que fue anulado por el Tribunal Constitucional al determinar que el proceso fue ilegal y carente de sustento jurídico.

"A los políticos nos han puesto en prisión preventiva, nos han condenado y nos han embargado nuestros bienes. Tenemos casi 20 años bajo controles biométricos, comparecencias e impedimento de salida del país. Nos hemos convertido en parias del sistema financiero. A ninguno se le permite tener una cuenta si está investigado por lavado de activos", recordó Humala.

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"El trato ha sido distinto para las empresas y directivos de Odebrecht, OAS y otras empresas. Los fiscales han sido desleales y traidores al país, ya que pervirtieron la función para la que fueron creados, que fue seguir las ramificaciones de Lava Jato en Perú, y se fueron a por los políticos para perseguir fama", agregó.

Así, cuestionó que los fiscales permitiesen a Odebrecht vender activos de la empresa en el país sin embargar el dinero para pagar las indemnizaciones y que su gerente en Perú, Jorge Barata, conocedor de los pagos ilícitos realizados a distintos gobiernos, salvase su patrimonio en el país y se marchase a Brasil.

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Humala reiteró su inocencia al negar nuevamente que haya recibido donaciones del chavismo y de Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011, respectivamente, pese a que en ese momento no era ilegal ni tampoco era delito su ocultación en las cuentas del partido.

El exmandatario enfatizó en que "hay persecución política en Perú", si bien prefirió no opinar de los demás expresidentes procesados al asegurar que no conoce al detalle sus expedientes. "Pero con toda seguridad le digo que hay persecución política a Perú", agregó.

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"Eso es algo que en la historia de la república se verá. Lo que ha pasado es que se creó un Frankenstein. Un grupo Colina del sistema de justicia, con jueces y fiscales forajidos que han destruido la política y que han permitido que haya nuevos actores políticos que vemos en la vitrina. No sé si son mejores o peores, pero es lo que hay", afirmó. EFE

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