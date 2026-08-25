El Celta refuerza su ataque con el marroquí Couhaib Driouech

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El atacante marroquí Couhaib Driouech jugará en el RC Celta las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2030, después de que el club gallego y el PSV Eindhoven hayan llegado a un acuerdo para su traspaso, ha confirmado este martes la entidad celeste.

El extremo diestro de 24 años afrontará su primera experiencia fuera de los Países Bajos después de desarrollar toda su trayectoria profesional en la Eredivisie. "Con la llegada de Driouech, el Celta incorpora a un futbolista joven, con experiencia al más alto nivel y un perfil con margen para seguir creciendo de cara a una temporada que volverá a ser ilusionante", destacó el Celta.

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Nacido en Haarlem e internacional Sub-23 con Marruecos, inició su carrera en el Excelsior Rotterdam y posteriormente militó en el SC Heerenveen y el PSV.

La pasada temporada disputó 40 partidos con el PSV en los que anotó nueve goles y repartió ocho asistencias. Entre esos encuentros, jugó 12 en la Liga de Campeones, sumando cuatro goles y dos asistencias. Entre sus actuaciones destaca el encuentro ante el Liverpool la pasada campaña, en el que anotó un doblete y fue elegido MVP.

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Driouech se desenvuelve principalmente en la banda izquierda, aunque también puede actuar por el costado derecho. "Su perfil aporta velocidad, desborde y capacidad para generar ventajas en el último tercio, destacando especialmente en el uno contra uno, en los cambios de ritmo y en su capacidad para atacar los espacios a la espalda de la defensa. Sus características encajan a la perfección en el esquema de Claudio Giráldez, por lo que su incorporación aportará profundidad, desequilibrio y nuevas alternativas al ataque celeste", resaltó el club vigués.