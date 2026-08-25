Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Panamá será el país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo

Guardar

Santo Domingo, 25 ago (EFE).- Panamá será el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, que se celebrará del 23 de septiembre al 4 de octubre próximo, informó este martes el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo.

La edición 28 de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026) reunirá a más de 70 escritores internacionales, y se desarrollarán 600 actividades que incluirán presentaciones de libros, conferencias, talleres, encuentros con autores, cine, música y propuestas para niños y jóvenes.

PUBLICIDAD

Salcedo destacó que la edición de este año busca fortalecer la proyección internacional de la feria y convertirla en un espacio de intercambio entre escritores, lectores, editoriales y representantes de distintas manifestaciones culturales.

El poeta y ensayista dominicano José Mármol será el autor homenajeado y la Editora Nacional pondrá en circulación tres de sus obras: 'Esculpir la niebla', 'Metáforas del tiempo' y 'La escritura imposible'.

En total, durante la FILSD se presentarán 23 títulos dominicanos, de acuerdo con la información oficial.

La feria contará además con 32 editoriales internacionales, 21 nacionales y 44 librerías dominicanas, así como pabellones especializados y nuevos proyectos editoriales. EFE

Últimas Noticias

Miércoles 26 de agosto de 2026 (19.30 GMT)

Infobae

Activista propone otra amnistía y fondo para resarcir a los presos políticos en Venezuela

Infobae

Expresidente Humala compara equipo fiscal Lava Jato con escuadrón de la muerte de Fujimori

Infobae

La alianza armada kurdosiria Fuerzas de Siria Democrática anuncia su disolución

Infobae

Humala dice que sale de la cárcel "más fuerte" y no descarta volver a la política en Perú

Infobae