Astronautas concluyen paseo espacial de seis horas y media para instalar una antena en EEI

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Miami, 25 ago (EFE).- La astronauta francesa Sophie Adenot, y el estadounidense Anil Menon concluyeron este martes una caminata de seis horas y media fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI) durante la que instalaron una antena de comunicaciones de alta velocidad.

En la caminata espacial, que concluyó a las 14:57 horas del este de EE.UU. (18:57 GMT), los astronautas "instalaron y conectaron con éxito" la antena 'Space-to-Ground' (espacio-tierra), una liga para conectar el laboratorio orbital con la Centro de Control de Misión de la NASA en Houston, informó dicha agencia espacial.

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"Las verificaciones iniciales de la antena recién instalada mostraron una buena transmisión de energía y datos. Los controladores de vuelo en tierra continuarán probando la antena durante la noche para garantizar su total funcionalidad", detalló la NASA en su sitio web.

Esta fue la caminata espacial número 98 en la que participa algún astronauta de EE.UU., la tercera de Menon y la segunda de Adenot, quien pertenece a la Agencia Espacial Europea (ESA, en inglés), según expuso la NASA.

También representó la caminata espacial número 283 en apoyo al ensamblaje, mantenimiento y actualización de la estación espacial.

La antena que instalaron es un enlace crítico para la transmisión de datos, pues permite las comunicaciones de alta velocidad.

De nuevo, Menon trabajó subido al brazo robótico Canadarm2, mientras que la astronauta francesa estuvo sujeta al exterior del laboratorio orbital.

Desde el interior, los supervisaron la comandante de la estación, Jessica Meir, y el ingeniero de vuelo Jack Hathaway, quienes operarán el brazo durante la caminata.

Es la tercera y última caminata espacial del mes en la Estación Espacial Internacional, que vio a Menon y a Meir abandonar la seguridad de su interior el pasado 6 de agosto para preparar la instalación de unos paneles solares.

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Este tipo de salidas de mantenimiento son habituales en el laboratorio orbital, que será desmantelada en 2030 con la ayuda de SpaceX.

La EEI, operativa desde 1998, ha sido un símbolo de colaboración internacional en la investigación espacial, aunque los elevados costos de mantenimiento y la obsolescencia tecnológica han llevado a planificar su retiro.

La sustituirán estaciones en órbita de empresas privadas, lo que permitirá a la NASA centrar sus recursos en la exploración espacial.EFE

(foto)(video)