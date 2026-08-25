Canadá se suma a alerta de EE.UU. por seguridad en la ciudad mexicana de Mexicali

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Ciudad de México, 25 ago (EFE).- Canadá se sumó este martes a la advertencia de seguridad de Estados Unidos sobre Mexicali, en la frontera norte de México, y recomendó a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales y buscar refugio en caso de incidente, mientras el Gobierno mexicano insiste en que no ha identificado una amenaza específica o inminente en la ciudad.

La Embajada de Canadá en México difundió en su cuenta oficial de X una actualización de seguridad en la que retomó la alerta emitida por la representación estadounidense y remitió a sus nacionales al portal oficial de viajes del Gobierno canadiense para consultar más detalles y recomendaciones.

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“El 24 de agosto, la Embajada de EE.UU. en México emitió una alerta de seguridad para Mexicali. Si te encuentras allí, evita los edificios gubernamentales y busca refugio en caso de que ocurra algún incidente”, señaló la representación canadiense.

El mensaje lo replicó Travel.gc.ca, el servicio oficial de información para viajeros del Gobierno de Canadá, con la misma recomendación para quienes se encuentren en la capital de Baja California, fronteriza con Calexico, California.

La advertencia canadiense se produjo después de que Estados Unidos suspendiera las actividades de su Gobierno en Mexicali y los viajes de su personal a esa ciudad debido a información sobre una “posible amenaza”, cuya naturaleza no ha detallado públicamente.

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Washington también pidió a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales, buscar refugio si ocurre algún incidente, seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas y mantenerse atentos a los medios locales.

En respuesta, el Gabinete de Seguridad de México afirmó que, hasta el momento, las autoridades no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población.

No obstante, explicó que, como medida preventiva, autoridades federales, estatales y municipales reforzaron el patrullaje y la vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali, además de mantener personal y áreas especializadas de inteligencia e investigación para responder ante cualquier eventualidad.

El Gobierno mexicano añadió que mantiene intercambio de información con autoridades estadounidenses mediante mecanismos institucionales de cooperación para verificar y atender cualquier indicio relacionado con la alerta. EFE