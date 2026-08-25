El Abierto de Río eleva un 50 % su capacidad para ser uno de los mayores ATP 500 del mundo

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Río de Janeiro, 25 ago (EFE).- El Abierto de Río de Janeiro, cuya próxima edición se disputará entre el 13 y el 21 de febrero próximo, aumentará su capacidad total en un 50 %, desde las 70.000 personas que recibió este año hasta unas 105.000 en 2027, para ubicarse entre los cinco mayores torneos ATP 500 del mundo en público.

"El aumento de la infraestructura y de la capacidad de público nos permitirá superar ATP 500 como los de Acapulco, Hamburgo y Viena, y ubicarnos entre los cinco mayores del mundo", afirmó a EFE el director del torneo brasileño, Lui Carvalho.

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Para ello los organizadores elevarán en un 67 % el área que ocupan en las instalaciones del Jockey Club Brasileño de Río, desde los tradicionales 40.000 hasta 67.000 metros cuadrados a partir de 2027, lo que les permitirá aumentar no solo las canchas, sino también las áreas destinadas a la preparación de los tenistas y al entretenimiento del público.

La capacidad de las tribunas en la cancha central será elevada en un 54 %, hasta un público de 9.500 personas, próximo a la de Acapulco (10.500), según el plan de expansión presentado este martes en una rueda de prensa por los organizadores del único torneo ATP 500 de Sudamérica.

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La cancha 1 doblará de capacidad, hasta 2.500 personas, y las canchas 2 y 3 tendrán lugares para 400 personas.

Además de las cuatro canchas de competición, el nuevo complejo ofrecerá otras seis para entrenamientos.

"La expansión responde a la alta demanda de ingresos en las últimas ediciones, que superó significativamente la oferta, y al gran interés que viene generando el tenis en Brasil. Es una expansión que busca atender nuestra ambición de convertirnos en uno de los mejores y mayores del mundo", afirmó Carvalho.

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El dirigente agregó que la ampliación le permite a Río soñar con la posibilidad de algún día aspirar a organizar un torneo Masters 1.000, pero aclaró que ese objetivo aún no está en el radar de los organizadores ni a corto ni a mediano plazo.

El proyecto fue elogiado por el presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), el italiano Andrea Gaudenzi, para quien la infraestructura que pasará ofrecer Río de Janeiro es fundamental para elevar los estándares de la temporada ATP y proporcionar mayor comodidad no solo a los tenistas sino también al público.

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"Se trata de una inversión significativa en el futuro del Abierto de Río y exactamente del tipo de ambición que impulsa nuestro deporte", afirmó.

El Abierto de Río se disputa desde 2014, cuando el español Rafael Nadal se consagró como el primer campeón, y en su galería de vencedores cuenta con los también españoles Carlos Alcaraz (2022) y David Ferrer (2015), y con los argentinos Sebastián Báez (2024 y 2025), hasta el único con dos títulos, y Tomás Martín Etcheverry, vencedor de este año.

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El torneo se disputa en canchas de arcilla y, pese a que los organizadores han planteado la posibilidad de adoptar canchas duras, esa discusión solo será retomada en 2028 o 2029, según Carvalho. EFE