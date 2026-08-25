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EEUU emite una alerta de seguridad en Mexicali por una "amenaza potencial" en esta ciudad de México

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Las autoridades de Estados Unidos han emitido una alerta de seguridad para Mexicali, en el estado mexicano de Baja California, y ha suspendido las actividades de su personal diplomático en esta ciudad fronteriza debido a informaciones sobre una "amenaza potencial", sin más detalles al respecto.

La Embajada estadounidense en México ha indicado en un breve comunicado que "debido a informaciones sobre amenazas, las actividades gubernamentales estadounidenses en, y el viaje a, Mexicali, han quedado suspendidas este 25 de agosto" en la localidad, ubicada en el noroeste del país.

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Así, ha recomendado a sus ciudadanos "evitar edificios gubernamentales en Mexicali" y "buscar refugio en caso de incidente", así como "seguir las instrucciones de las fuerzas de seguridad mexicanas", sin que las autoridades de México se hayan pronunciado por ahora sobre el mensaje de Washington.

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