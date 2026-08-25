Xavi: "Ser seleccionador de Países Bajos es como ir a la universidad del fútbol"

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La Haya, 25 ago (EFE).- El exjugador y exentrenador del Barcelona Xavi Hernández afirmó este martes en su presentación como nuevo seleccionador de Países Bajos que al asumir este cargo siente que va "a la universidad del fútbol", y destacó la influencia que este país ha ejercido en su trayectoria profesional.

"Tengo muchas conexiones con este país. Mi sensación es que voy a la universidad del fútbol, de la que yo aprendí mucho durante mi carrera como jugador y entrenador", dijo Xavi en sus primeras palabras como entrenador de la 'Oranje', pronunciadas en inglés durante la rueda de prensa celebrada en la sede de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), en Zeist (centro del país).

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El antiguo centrocampista culé y de la Roja expresó su agradecimiento a la KNVB por elegirlo como seleccionador, y más en particular a su director técnico, el también exfutbolista Nigel De Jong, quien compareció junto a él.

Preguntado por su etapa anterior en el banquillo azulgrana, Xavi dijo que espera aportar a la selección neerlandesa su experiencia "tanto en las cosas buenas como en las no tan buenas" durante dicha época.

"Para nosotros el gran reto es impregnar al jugador y a la federación de esta filosofía nuestra", dijo Xavi, quien explicó que los conceptos principales que quiere implantar son "el fútbol de ataque, tener la iniciativa en el juego con el balón y mantener la posesión en todo momento".

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Xavi también dijo que para él sería una "gran motivación" poder dirigir a la selección neerlandesa en España para el Mundial de Fútbol de 2030 y "más aún" en una hipotética final en el estadio Santiago Bernabéu, aunque precisó que antes el combinado naranja deberá clasificarse para dicha cita.

La Haya, 25 ago (EFE).- Xavi Hernández, presentado este martes como seleccionador de Países Bajos, aseguró que es "un verdadero honor" asumir el cargo y restó importancia a haber sido la tercera opción de la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), después de que esta intentara contratar primero a Pep Guardiola y a Arne Slot.

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"No es una mala posición después de Guardiola y de Slot, ¿no? Al menos estoy en el podio", bromeó Xavi durante su presentación, antes de insistir: "No me importa. Para mí es un verdadero honor estar aquí y ser el nuevo seleccionador".

El director de fútbol de élite de la KNVB, Nigel de Jong, explicó durante la presentación que Xavi ocupaba el tercer lugar de una lista de cuatro candidatos elaborada por la federación tras el Mundial, en el que Marruecos eliminó a Países Bajos en los dieciseisavos de final.

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"Analizamos dónde estaban los aspectos que debíamos mejorar y hacia dónde queríamos ir como federación", dijo De Jong, quien señaló que los criterios utilizados para la búsqueda fueron "el perfil, las cualidades y la disponibilidad".

El primer nombre fue el de Guardiola, que había anunciado su salida del Manchester City, pero "en una semana, quedó claro que quería tomarse un año sabático", añadió.

Entonces la KNVB pasó a su segunda alternativa, el técnico neerlandés Arne Slot, quien, a pesar de estar disponible tras finalizar su etapa en el Liverpool, consideró que su futuro debía seguir en el fútbol de clubes. "Eso tuvimos que respetarlo", afirmó.

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Fue entonces cuando la federación recurrió al exfutbolista del Barça. "Sabiendo eso, pasamos inmediatamente a Xavi Hernández", explicó De Jong.

"Está muy próximo a nuestra identidad futbolística", señaló De Jong, quien habló de conversaciones "muy agradables y positivas" con Xavi sobre "su visión del fútbol, su estilo de juego y cómo ve a Países Bajos", antes de que la KNVB llegara a la conclusión de que debía "dar el siguiente paso con él".

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De forma paralela, la federación mantuvo como cuarta alternativa al actual seleccionador sub-21, Michael Reiziger, que fue el candidato interno y que, según De Jong, permaneció "hasta el final" como una opción seria.

Un factor relevante, dijo, es que Xavi se considere a sí mismo "hijo del fútbol neerlandés" por la influencia que entrenadores neerlandeses tuvieron en su formación en el Barcelona.

Xavi, por su parte, situó precisamente esa cultura futbolística entre los motivos que hacen especial su llegada a Países Bajos.

"Para mí es un honor estar aquí. Es un gran honor. Esto es Países Bajos. Recuerdo que cuando era niño veía a Países Bajos y podías ver buen fútbol. Ese es mi objetivo aquí: jugar un buen fútbol para que podamos sentirnos orgullosos", afirmó.

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Por ello, el exentrenador del Barcelona insistió en que el orden que ocupaba en la lista de candidatos no condiciona su llegada a la selección.

"No me importa si era la tercera opción o la décima", concluyó.

La Haya, 25 ago (EFE).- El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernández, dijo este martes que el futbolista del Barcelona Frenkie de Jong es "fundamental" para la filosofía que quiere implementar en el equipo neerlandés y señaló que lo importante ahora es que se recupere de su lesión en la rodilla derecha, que le mantiene apartado de los terrenos de juego desde el Mundial.

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"Lo más importante de Frenkie es que se recupere bien. Está con la lesión, está motivado con nuestra llegada a la selección neerlandesa. Creo que debe ser un jugador importante para nosotros igual que lo debe ser para el Barça", dijo Xavi Hernández en su presentación como seleccionador nacional de Países Bajos.

"Me parece un jugador fundamental para nuestra idea, para nuestra filosofía y ojalá se pueda recuperar lo antes posible", incidió el exfutbolista y exentrenador del Barcelona.

El nuevo seleccionador neerlandés añadió que ya está en contacto con De Jong, quien jugó bajo sus órdenes durante su etapa en el combinado azulgrana y que este mismo martes se ha probado sobre el césped de entrenamiento por primera vez tras lesionarse durante el Mundial.